Desde marzo, los adeudos fiscales de cada mes han superado el billón de pesos. De acuerdo con especialistas, se debe a una mayor fiscalización a grandes contribuyentes. En junio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 1.35 billones de pesos en adeudos fiscales de los contribuyentes. Este monto es el más alto registrado en la actual administración. Desde marzo, los adeudos fiscales han superado el billón de pesos, la primera vez que esto sucede en la historia. En lo que va de esta administración, el SAT ha recuperado 964 mil millones de pesos de adeudos fiscales. De acuerdo con el fisco, una gran parte de esto se debe a la reforma penal fiscal. Otro punto importante es que 390 mil millones de pesos del monto recuperado vienen de grandes contribuyentes; es decir, cerca del 41%. De acuerdo con los especialistas, esto se debe a una mayor fiscalización contra grandes contribuyentes. En entrevista con Reforma, Joan Borbolla, director de B&B consulting. explicó que estos son solamente los créditos confirmados. El SAT todavía puede hacer revisiones y auditorías, lo que podría aumentar los adeudos fiscales. Otro punto importante es que también han aumentado las impugnaciones contra estos créditos. Entre marzo y junio de este año, los créditos impugnados alcanzaron los 860 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 41%.

Menos impuestos, más fiscalización

Recientemente el presidente López Obrador dijo que no habría reforma fiscal este año, ya que no había necesidad de hacerla. La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del Paquete Económico 2022, como lo anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez. Para algunos especialistas, la falta de reforma fiscal podría significar un aumento en la fiscalización para mantener los ingresos. En opinión de la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales Flores, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores. La presidenta del IMCP explicó que como nuestro país requiere mayor recaudación, se pretende fortalecer la fiscalización. Con información de Reforma, El Universal y El Financiero https://www.reforma.com/anticipan-aumenten-los-adeudos-fiscales/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/cartera/adeudos-fiscales-se-disparan-llegan-13-billones https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/05/sat-presume-recuperacion-de-adeudos-fiscales-por-9645-mil-mdp-en-dos-anos-y-medio/

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