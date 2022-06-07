El Infonavit informó que se suspenderá el programa de responsabilidad compartida hasta el 9 de junio. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que pondrá en “pausa” hasta el 9 de junio el programa de responsabilidad compartida, con el que los derechohabientes podían convertir sus créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos**.** Asimismo, el Instituto aclaró que esto no se interpone en el funcionamiento del programa, sino que solo se trata de una actualización de las bases de datos. Explicó que el funcionamiento normal de esta política requiere que, durante los primeros días de cada mes, se evalúen las condiciones financieras de los créditos de las personas susceptibles a ser beneficiadas con el programa de cambio de VSM a pesos. "En junio, la aplicación no estará disponible durante los primeros 8 días del mes y se reanudará a partir del jueves 9", detalló la dependencia en conferencia de prensa. El Programa Responsabilidad Compartida del Infonavit es una opción para los trabajadores que tienen dificultades para pagar sus créditos. Una vez que se termina dicho análisis, se carga en Mi Cuenta Infonavit para que las y los acreditados puedan revisarla y decidir libremente si aceptan las nuevas condiciones que tendrá su crédito como consecuencia del cambio. En 2016 se creó la unidad de medida y actualización (UMA), con lo que se desindexó el salario mínimo del cálculo de obligaciones como multas o el pago de créditos del Infonavit. Sin embargo, aquellos trabajadores que pidieron su crédito antes de esta fecha todavía tienen su crédito en VSM.