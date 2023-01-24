Las tasas que ofrece actualmente el Instituto de la Vivienda están entre 1.9 y 10.45 por ciento En los últimos años, el Banco de México (Banxico) subió su tasa de interés de referencia hasta alcanz...

Las tasas que ofrece actualmente el Instituto de la Vivienda están entre 1.9 y 10.45 por ciento En los últimos años, el Banco de México (Banxico) subió su tasa de interés de referencia hasta alcanzar 10.5 por ciento. Hace dos años estaba en 4 por ciento. De acuerdo con Jonathan Ruiz, articulista de El Financiero, si los bancos quieren hacer negocio, deben cobrar tasas de interés por encima de la tasa objetivo del Banxico, y eso es lo que empieza a ocurrir, justamente.

Las mensualidades de los créditos para vivienda se elevan

Jonathan Ruiz Torre indicó, en su artículo, que lo anterior eleva las mensualidades para quienes consigan un crédito para comprar una vivienda en estos días. La tasa más alta que ofrecieron los bancos en noviembre fue de 15.06 por ciento. Mientras que la tasa más baja fue de 9.28 por ciento. Esto, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV). Ruiz Torre explicó que el asunto es importante porque tres puntos representan la diferencia entre pagar una mensualidad de 10 mil pesos o una de 11 mil 500 pesos, por cada millón solicitado. Eso implica 18 mil pesos anuales, que bien pueden pagar unas vacaciones modestas en la playa, dice el articulista.

¿El Infonavit subirá sus tasas en 2023?

Por eso, el especialista considera que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) representa una oportunidad. Las tasas que ofrece la institución están entre 1.9 y 10.45 por ciento. Además, indicó que al cierre del año pasado, el director del Infonavit aseguró que no hay intención de aumentar las tasas en 2023.