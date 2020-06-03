Las autoridades sanitarias han puesto requisitos para el regreso a las labores cotidianas, aunque para algunos giros los requisitos son más específicos. > JULIETA: ¿Es un frasco lo que sostiene mi ...

Las autoridades sanitarias han puesto requisitos para el regreso a las labores cotidianas, aunque para algunos giros los requisitos son más específicos.

JULIETA: ¿Es un frasco lo que sostiene mi amado? ―dice mientras lo limpia con gel antibacterial con una mano enguantada―. Besaré tus labios, Romeo. Tal vez quede algo de veneno en ellos. ―aproxima su cara, cubierta con un respirador N95, al rostro también enmascarado de Romeo.

La anterior adaptación libre de Romeo y Julieta de Shakespeare pronto podría ser una realidad por las nuevas disposiciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo para que los teatros puedan volver a funcionar durante la "nueva normalidad". Además de las recomendaciones generales que el Instituto ha hecho a las empresas de todos los giros, como tomar la temperatura a los trabajadores antes de dejarlos ingresar a las instalaciones, o proveerlos de gel antibacterial, el IMSS pide a las compañías de teatro que elijan representar obras que requieran del menor números de personas en escena y que las adapten para mantener una sana distancia de nada menos que dos metros entre los actores. De no ser posible lo anterior, pide que éstos salgan a escena usando cubrebocas. En entrevista con El Contribuyente, el dramaturgo y crítico de teatro Enrique Olmos de Ita calificó como un “despropósito” desde el punto de vista creativo las medidas propuestas por la autoridad sanitaria. Y eso no es todo, pues el IMSS también exige que los teatros limiten el número de butacas disponibles, de tal forma que entre cada asistente puedan mantenerse 1.5 metros de distancia. Con base en un diagrama incluido en el documento del IMSS, que ejemplifica la distribución de los lugares disponibles, el aforo de asistentes permitido quedaría reducido al 26% de la capacidad total, lo que presentaría dificultades económicas para el gremio teatral, adicionales a las creativas.

“Impactarán de manera negativa. Ya era complicado sobrevivir haciendo teatro profesional antes de la pandemia y ahora será casi imposible, en especial para obras de teatro con ingresos por taquilla”, argumenta Olmos de Ita. Hasta el momento, dice, no ha habido acercamientos con las autoridades sanitarias. Sin embargo, la Secretaría de Cultura ha estado en comunicación con los beneficiarios del programa México en Escena del Fonca para plantear cambios por la pandemia, como funciones virtuales, cancelaciones de las giras y el cumplimiento de las normas sanitarias. Sin embargo, explica, no hay nada definitivo aún.

Los teatros aún no reanudarán actividades

Debido a la pandemia de COVID-19, que hasta el momento ha enfermado a por lo menos 97 mil mexicanos y matado a 10 mil 600, el gobierno federal ordenó una suspensión generalizada de todas las actividades consideradas no esenciales, con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Este lunes la Jornada terminó, pero la epidemia no ha sido domada todavía, según reconoció el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quien dijo que en este momento se encuentra en su etapa más alta. Así, a pesar de que la Jornada Nacional de Sana Distancia concluyó, los negocios no esenciales no podrán abrir sus puertas todavía. El regreso a las actividades lo determinará cada entidad federativa. En la Ciudad de México se decidirá con base en un sistema de semáforos que reflejará el nivel de saturación hospitalaria. Actualmente nos encontramos en color rojo, el máximo nivel, que representa una ocupación hospitalaria de más del 65%. No será sino hasta que la ocupación sea menor al 65% que el color del semáforo será naranja y se permitirá que cines y teatros operen, aunque al 50% de su capacidad. Sin embargo, el criterio del gobierno capitalino aparentemente contradice el del IMSS.

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