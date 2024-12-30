Conoce los límites de deducción establecidos por la Ley del ISR, las implicaciones fiscales al venderlo, y cómo puede afectar tu carga tributaria

Conoce los límites de deducción establecidos por la Ley del ISR, las implicaciones fiscales al venderlo, y cómo puede afectar tu carga tributaria

En México, la deducción de automóviles está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), y aunque es posible deducir estos bienes, ciertas restricciones y consecuencias fiscales podrían disminuir su atractivo.

Límites de deducción

La Ley del ISR establece que los automóviles pueden deducirse hasta un monto máximo de 175 mil pesos sin incluir IVA, aplicando una tasa de depreciación del 25% anual, lo que significa que el monto se deduce en un periodo de cuatro años.

Implicaciones fiscales al vender el automóvil

El atractivo de deducir un automóvil disminuye cuando se considera el impuesto que se genera al venderlo después de haberse depreciado. Por ejemplo:

Un automóvil adquirido por 400 mil pesos, con una deducción máxima de 175 mil pesos, permite reducir impuestos por 52 mil 500 pesos.

Si el vehículo se vende después de cuatro años, ya depreciado, por 200 mil pesos, el monto total de la venta se considera utilidad gravada. Esto genera un impuesto de 60 mil pesos, superior al beneficio obtenido por la deducción inicial.

Consideraciones clave

Cuanto mayor sea el valor del automóvil, menos atractivo resulta deducirlo, ya que el impuesto generado por la venta puede superar los beneficios fiscales obtenidos por la deducción.

Antes de deducir un automóvil en 2024, es esencial evaluar estas implicaciones para determinar si la decisión fiscal es adecuada para tu situación económica y necesidades empresariales.