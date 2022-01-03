Las empresas del sector de venta de combustibles tendrán 1 año de prórroga para cumplir con la emisión de factura por despacho global. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) les otorgó un prórroga de 1 año a los gasolineros para cumplir con la emisión de factura por despacho global. El objetivo de la factura global es unificar las ventas que no requieren o solicitan factura es una facilidad que el SAT a puesto a disposición de los contribuyentes. La factura global es la emisión de un documento, es decir un comprobante fiscal digital (CFDI) global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual. Alicia Zazueta, CEO de Equipos y Servicios Industriales, señaló a El Financiero que esta prórroga es positiva para el sector, ya que los empresarios estaban preocupados porque no estaban listos para cumplir. “Por ahora, el SAT comentó que no habrá sanciones para los que no cumplan con este complemento, pero ya estarán realizando supervisiones a manera de prueba”, indicó. Adicionalmente, destacó que el sector no está de acuerdo con su implementación, ya que consideran que la factura global no representará mayores beneficios de recaudación fiscal. Por su parte, el fisco otorgó una prórroga de tres meses para cumplir con la implementación del complemento carta porte, por lo que los transportistas y las empresas logísticas tendrán hasta el 31 de marzo de 2022 para contar todos los requisitos.

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