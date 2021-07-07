La autoridad fiscal anunció la modificación de la ficha de trámite para la solicitud de la Contraseña. El 5 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 1-A de la Segun...

La autoridad fiscal anunció la modificación de la ficha de trámite para la solicitud de la Contraseña. El 5 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, quinta versión anticipada. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, en esta versión se proyecta la modificación de la ficha “7/CFF Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña”.

Cambios en solicitud de la Contraseña

La modificación prevé los siguientes cambios:

Firma electrónica vigente

El nuevo requisito para la actualización o renovación de la Contraseña, es que el contribuyente debe contar necesariamente con firma electrónica vigente y activa. Hasta antes de este cambio era posible realizar este requisito aún sin tener firma electrónica, para lo cual bastaba tener un correo electrónico registrado.

Presencial sin cita

Para el caso del trámite presencial, previsto únicamente para extranjeros que realizan operaciones de maquila a través de una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, se elimina el requisito de que sea con cita.

Eliminación de trámite sin e.firma

Todo el apartado que explicaba cómo realizar el trámite cuando no se contara con e.firma, es eliminado de la ficha.

Actualización de Contraseña

Para quienes ya cuenten con Contraseña y deseen actualizarla, se prevé el siguiente procedimiento:

El sistema te indicará que ya cuentas con una Contraseña y te preguntará si deseas actualizarla. Da clic en Sí. Ingresa tu Contraseña actual o los datos de tu e.firma, Contraseña de la clave privada, clave privada (archivo con terminación .key) y el certificado (archivo con terminación .cer). Ingresa tu Contraseña actual, así como tu nueva Contraseña, la cual debe contener 8 caracteres (únicamente se aceptan letras y números, por tu seguridad no se acepta el RFC como Contraseña). Confirma tu nueva Contraseña. Da clic en Continuar. Descarga o imprime tu comprobante de actualización de Contraseña. Da clic en Finalizar.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15918 Puedes ver el Anexo 1-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021, quinta versión anticipada, aquí / Fecha de publicación: 5 de julio de 2021.

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