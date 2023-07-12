La autoridad también puede impedir facturar a las empresas que no presentaron la declaración informativa de partes relacionadas a tiempo En el marco de los cambios fiscales de 2022, es obligatorio presentar la declaración informativa de partes relacionadas para todas las personas físicas y morales que hayan llevado a cabo operaciones con entidades relacionadas, ya sea dentro del grupo o con empresas extranjeras. Según el Código Fiscal, esta declaración debía presentarse antes del 15 de mayo pasado. Aquellos contribuyentes cuyos ingresos acumulables superen los 974 millones de pesos o tengan acciones en el mercado están obligados a presentar esta declaración. En ella, se deben incluir datos financieros y fiscales de las partes relacionadas involucradas en cada transacción analizada, abarcando aspectos como circulante, activo fijo, ventas, costos, entre otros. Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo a Reforma que aquellos que no presenten esta declaración a tiempo enfrentarán la cancelación de sus sellos digitales. Esta medida impide que puedan emitir facturas y afecta gravemente su capacidad para realizar transacciones comerciales. Asimismo, los contribuyentes que no presenten la declaración, lo hagan de forma incompleta o con errores pueden ser sancionados con multas que van desde los 99 mil 590 pesos hasta los 199 mil 190 pesos, dependiendo de si es la primera vez o si han reincidido en el incumplimiento. Por otro lado, Beatriz Guerra, socia de Precios de Transferencia de Salles Sainz Grant Thornton, expuso Reforma que una de las consecuencias adicionales de no presentar la declaración de partes relacionadas a tiempo es la imposibilidad de celebrar contratos con entidades de la Administración pública. Esto supone una limitación significativa para aquellos que dependen o buscan este tipo de contratos, ya que no podrán ofrecer servicios o bienes. Además, Guerra señaló que las operaciones realizadas con las partes relacionadas de los contribuyentes obligados no serán deducibles, lo que afecta su situación económica y operativa. Es importante destacar que los contribuyentes obligados a presentar la declaración informativa de partes relacionadas aún pueden hacerlo de forma extemporánea, pero deben realizarlo antes de diciembre del año en que debió presentarse. Laura Grajeda y Beatriz Guerra hicieron hincapié en la importancia de buscar asesoramiento para asegurarse de cumplir con esta obligación y evitar problemas fiscales en el futuro.