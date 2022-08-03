El crédito al consumo tuvo una tasa de crecimiento de casi el doble que lo registrado por el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial. El crédito al consumo que otorga la...

El crédito al consumo tuvo una tasa de crecimiento de casi el doble que lo registrado por el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial. El crédito al consumo que otorga la banca comercial y que se destina a financiar la compra de bienes o servicios y se otorga mediante tarjetas o préstamos. aumentó 4.1% en junio. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker Feldman, considera que mientras la tasa de referencia está por debajo del 10% (especialistas estiman que cierre el año en 9.50%), no se verán aumentos importantes para sus clientes. "Todo el mundo espera las tasas un poco por debajo del 10% al fin de año, yo creo que mientras se queden en ese rango, no veremos incrementos importantes en las tasas de referencia activas para los usuarios”, señaló en entrevista con El Economista. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en junio creció 4.1 por ciento real anual, la tasa de crecimiento más alta para un mismo mes, desde 2017. El informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera muestra que el crédito al consumo tuvo una tasa de crecimiento de casi el doble que lo registrado por el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, pues este último aumentó 2.4 por ciento real anual. Asimismo, se reporta que durante la primera mitad de este año, la actividad económica global ha registrado una desaceleración más marcada de lo previsto y las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía mundial se revisaron significativamente a la baja para este año.

Estos indicadores son un reflejo directo de las condiciones de estancamiento económico del país y los altos niveles de inflación que pulverizan poder adquisitivo de personas y familias, indicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

De acuerdo con información de la misma ABM, de mayo del 2021 a mayo del 2022, la tasa de interés para nuevos créditos a las empresas pasó de 6.63 a 8.27%, un incremento de 1.64 puntos porcentuales.

En tanto, en créditos al consumo, la tasa pasó de 25.98% a 27.45% en el periodo en el portafolio de nómina, un alza de 1.48 puntos; mientras que en tarjetas el aumento fue de 0.69 puntos porcentuales, de 33.62% a 34.31%; y en crédito automotriz se incrementó de 12.13% a 12.49%, 0.36 puntos más.