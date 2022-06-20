El fisco mexicano informó que la tendencia de la recaudación de comercio exterior es menor respecto a periodos anteriores. De acuerdo con cifras preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los primeros cinco meses del año la tendencia de la recaudación de comercio exterior sigue a la baja, y entre las causas están comercio informal y el contrabando. De enero a mayo, los ingresos de la recaudación tributaria por comercio exterior sumaron 428 mil millones de pesos, 10.5 por ciento menor a los 478 mil millones que se reportó en el mismo periodo de 2019.

Ingresos por comercio exterior

La autoridad fiscal informó que de enero a mayo, los ingresos tributarios del gobierno federal se ubicaron en 1.7 billones de pesos al cierre de mayo. Esto significó un crecimiento anual de 3.3 por ciento. “De enero a mayo de 2022, las contribuciones internas alcanzaron 1.3 billones de pesos; es decir, 76% de los ingresos tributarios totales, lo que representa un aumento de 3.9% real en comparación con el mismo periodo del 2021, esto debido al incremento en los pagos anuales del Impuesto sobre la Renta”, reveló el SAT. El restante 24% se debe a las contribuciones al comercio exterior, las cuales ascendieron a 424,301 millones de pesos. Esto representó un aumento de 1.3% en comparación con los primeros cinco meses del 2021. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el año pasado México registró un déficit comercial en el saldo acumulado de la balanza comercial. El déficit reflejó exportaciones de 493 mil 335 millones de dólares en el año, menores a las importaciones, que alcanzaron los 504 mil 110 millones de dólares. En términos anuales, la balanza comercial registró su primer saldo negativo desde 2018. Aunque las importaciones superaron a las exportaciones, ambas mostraron incrementos respecto al 2020, pues las exportaciones fueron 19% mayores en 2021 y las importaciones 32% mayores. Esto refleja un mayor dinamismo de ciertos motores de la economía, como el consumo y la producción manufacturera, menciona el Instituto.

Contrabando

Recientemente, Balam Lammgolia, ex presidente del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex), sostuvo que el problema del contrabando tiene que ver con que no se ha combatido la corrupción en niveles operativos, reporta Reforma. Al cierre de mayo, se presentaron 80 denuncias contra 114 servidores públicos del SAT, de los cuales 4 son de la Administración de Comercio Exterior y 41 de la Administración General de Aduanas, informa el diario. Por otro lado, el informe de Ingresos del gobierno federal asegura que, con la coordinación de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de las 21 aduanas fronterizas, 13 interiores y 17 marítimas se pretende aumentar la recaudación de las contribuciones del comercio exterior.