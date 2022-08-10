El sistema Aviso de Cruce es un trámite que implementó la ANAM como un modelo tecnológico de agilización en el despacho de las mercancías. El fisco mexicano exigió a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) frenar la implementación unilateral de un nuevo sistema para evitar afectaciones a los ingresos tributarios del país, además de riesgos de seguridad nacional. La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, pidió al director de aduanas, Horacio Duarte, suspender la operación del programa Aviso de Cruce (AVC) implementado desde el 1 de agosto y advirtió de la “posibilidad de cruzar operaciones ficticias”. De acuerdo con un comunicado del SAT, Buenrostro advirtió que con el AVC, los operadores del SAT quedarán imposibilitados de ejercer control y seguimiento correcto de las mercancías que ingresan al país, ya que solo pueden acceder a la solicitud que realiza un agente aduanero de importar o exportar un producto. Sin embargo, los datos correspondientes a la llegada o salida de aduanas ya no se captura en sus programas. El AVC es un trámite que implementó la ANAM como un modelo tecnológico de agilización en el despacho de las mercancías; este modelo inició de manera escalonada el pasado 1 de agosto, solo en 10 aduanas lo comenzaron a recibir de manera optativa.

SAT podría perder control en Aduanas

En diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Dirección General de Aduanas, que actualmente es dirigida por Horacio Duarte, dejaría de pertenecer al SAT para convertirse en un órgano independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el oficio, del cual se envió copia al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; a la titular del Órgano Interno de Control del SAT, Perla Anaya, y al almirante Felipe Solano, director general de Operación Aduanera, Buenrostro enumera 10 “graves afectaciones” que el Aviso de Cruce puede tener en los términos planteados, entre los que destaca la falta de validación que generará dichas operaciones ficticias, además de impacto en “el cálculo de la balanza comercial y toda la información estadística, al tener la posibilidad de cruzar operaciones ficticias, rectificadas, desistidas, etc. En el documento consultado por el periódico, Buenrostro detalla que el AVC, del que se enteró en el sitio de internet de Aduanas, permitirá el desistimiento de pedimentos “impactando negativamente los ingresos del fisco, ya que los impuestos pagados se convierten en saldo a favor del contribuyente” y afectarán los procesos posteriores al despacho, “que ya se encuentran automatizados, como lo es el retorno de IVA”, además de que las mercancías ingresadas mediante el Mecanismo de Sección Automatizado no podrán extraerse por depósito fiscal ni corregirse los datos.

Prevén otras afectaciones

Además de afectar a los ingresos tributarios, el SAT señaló que el AVC puede generar “incertidumbre jurídica a los importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales, transportistas y cualquier usuario de comercio exterior”. Otra afectación que prevé el fisco es el impacto negativo en “la capacidad de detección de conductas ilegales al imposibilitar el uso de modelos de riesgo que actualmente se tienen”, también de “un sinfín de errores y controles no aplicados o mal aplicados”, que incluso “pueden terminar en acciones jurídicas contra el SAT o la ANAM”. Así lo reportó el diario. En tanto, detalló que, si un agente aduanal realiza una operación con la nueva modalidad, sus permisos para comercializar quedarán sin efectos en un lapso de 6 a 20 días, y de seguir esta dinámica un número importante de agentes quedarán suspendidos, lo que creará un cuello de botella para movilizar las mercancías en aduanas.

Piden evitar uso de AVC

El pasado 3 de agosto, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) recomendó en un boletín interno a sus agremiados evitar realizar las modulaciones de los pedimentos bajo el nuevo sistema, ante un posible bloqueo de sus patentes por un incumplimiento en el proceso de despacho de mercancías. En el país existen un total de 49 aduanas tanto marítimas como terrestres, aéreas o de interiores, la mayoría de ellas ubicadas en la frontera con los Estados Unidos, de acuerdo con la página oficial de Comercio y Aduanas. En su Informe Tributario y de Gestión, el SAT registró un total de 3.6 millones de pedimentos de importación, cifra mayor en 127 mil pedimentos más con respecto del mismo periodo del año anterior, lo que implicó un crecimiento de 3.6% anual. En materia de exportación se presentaron 1.4 millones de pedimentos, aumentando 6.8% en comparación con el mismo lapso de 2021, es decir, 91 mil 800 pedimentos más.