Una de las razones por las que el SAT vigila el uso de depósitos en efectivo es porque este medio de pago es el mas común para realizar actividades ilícitas. En México más 70 por ciento de las operaciones de consumo se realizan con dinero en efectivo, según reporta MasterCard, y esta es una de las razones por las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigila este tipo de transacciones. Sin embargo, este medio de pago es el que se usa principalmente en las actividades ilícitas, con la finalidad de que el dinero pueda entrar al sistema financiero, por ello, la dependencia presta atención a los depósitos en efectivo.

El SAT vigila el efectivo

Las instituciones bancarias tienen la obligación de informar mensualmente los depósitos mayores a 15 mil pesos, medida que aplica en cualquier depósito, ya sea en moneda nacional o extranjera, que se realice a una cuenta bancaria de alguna persona física o moral. Cuando los montos que se reciban o depósitos superen ese límite, los bancos están obligados a notificar al SAT. Dentro de estos depósitos se incluye todo abono en efectivo realizado en ventanilla, cajero automático, cheques de caja y todo aquel que determine la autoridad fiscal. De acuerdo con el portal Oink Oink, las operaciones en efectivo supondrían 19.2% del PIB en 2019, o 2.6% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el SAT no recauda. En concreto serían alrededor de 620 mil 500 millones de pesos anuales. Además, cabe aclarar que ni los bancos ni el SAT cobran un impuesto sobre el depósito en efectivo, sin embargo, la autoridad tributaria sí puede auditar al contribuyente para aclarar la procedencia de esos recursos. Especialistas consideran que una de las razones por las cuales el SAT vigila este tipo de transacciones es porque busca mejorar la recaudación de impuestos y, en ese sentido, le costaría trabajo rastrear el dinero en efectivo, a diferencia de los movimientos bancarios realizados con tarjetas de crédito o transacciones electrónicas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aclaró que actualmente no existe un impuesto sobre los depósitos en efectivo, pero advirtió que en caso de que mediante la declaración resulte que un contribuyente ha recibido depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales, la autoridad fiscal está facultada para iniciar el ejercicio de sus facultades de fiscalización y revisar el origen de los recursos.