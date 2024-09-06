Comprender y aplicar el cálculo del punto de equilibrio es sumamente útil para optimizar la salud financiera de una empresa El punto de equilibrio de costos es el nivel de ventas en el cual los ing...

Comprender y aplicar el cálculo del punto de equilibrio es sumamente útil para optimizar la salud financiera de una empresa El punto de equilibrio de costos es el nivel de ventas en el cual los ingresos obtenidos por la venta de un producto o servicio igualan los costos totales. Es decir, no se obtiene ni ganancia ni pérdida. Dicho concepto es clave en la contabilidad de costos y en la toma de decisiones empresariales, porque permite determinar cuántas unidades se deben vender para cubrir todos los costos asociados a la operación.

Cómo se calcula el punto de equilibrio

De acuerdo con el contador Roberto Almaraz González, es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos de la empresa y, en consecuencia, no obtener utilidad ni pérdida. El punto de equilibrio de costos se puede calcular en términos de unidades o en términos monetarios. En un texto publicado por Soy Conta, el especialista fiscal explicó cómo se calcula el punto de equilibrio, y señaló que se deben tener las siguientes fórmulas:

Punto de equilibrio en unidades

Costos Fijos / (Precio de Venta – Costo de venta) Por ejemplo, imagina que el precio del producto que vendes es de 50 pesos, el costo variable unitario es de 25 pesos y los costos fijos de la empresa ascienden a 12,500 pesos. Entonces, todos estos datos permiten plantear el cálculo: PE= 12.500 / (50 – 25) = 500 El resultado es 500, lo que significa que el punto de equilibrio se alcanzará al vender 500 unidades.

Punto de equilibrio en valor

Costos Fijos / (1 – costo de venta / precio de venta) Recuerda que antes de aplicar cualquier fórmula, necesitas conocer los costos fijos y variables, que pueden obtenerse de forma anual, mensual o trimestral.

Importancia del punto de equilibrio

Almaraz González indicó que comprender y aplicar el cálculo del punto de equilibrio es sumamente útil para optimizar la salud financiera de una empresa, y también es valioso para preservar la estabilidad empresarial. Además, recomendó calcular el punto de equilibrio cada vez que los costos variables cambien, para evitar tener confusiones.