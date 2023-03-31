El fisco mexicano se tomará unos días de vacaciones durante la Semana Santa. Aquí te decimos cuáles son La declaración anual de personas físicas se debe presentar a partir de abril y la fecha límite es el 2 de mayo. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) preparó todo para resolver las dudas y aclaraciones de los contribuyentes durante abril, el mes de la declaración anual 2022. Si los contribuyentes tienen dudas sobre su firma electrónica (e.firma), contraseña, RFC, deducciones personales, entre otras, podrán resolverlas presencialmente.

El SAT descansará en Semana Santa

La Semana Santa tendrá lugar en la primera semana de abril y, por esta razón, no habrá atención en las oficinas del SAT los días 6, 7 y 8, de acuerdo con la Miscelánea Fiscal 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación. En dicho periodo y días no se computarán plazos y términos legales correspondientes en los actos, trámites y procedimientos que se sustanciarán ante las unidades administrativas del SAT, lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias. Las actividades se reanudarán el 10 de abril en horario regular de 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, de lunes a jueves. Y los viernes, la atención presencial para la declaración anual 2022 será de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde.