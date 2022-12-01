Con el incremento al salario mínimo ahora será de 6 mil 223 pesos mensuales para 2023.

El salario mínimo en México tendrá un aumento del 20 por ciento para 2023, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves 1 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo dijo que de manera unánime el sector obrero, el sector empresarial y el Gobierno de México llegaron a un consenso para este incremento al salario mínimo, que ahora será de 6 mil 223 pesos mensuales.

Con ello, el salario mínimo general pasará de 172 a 207 pesos diarios, mientras que para la zona fronteriza se incrementa de 260 a 312 pesos diarios. Con los ajustes, el salario mínimo al mes será de 1,584 pesos para los trabajadores de la zona fronteriza y de 1,052 pesos para el resto del país. "Es una buena noticia porque se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo. Tenemos una muy buena relación con el sector obrero, pero quiero destacar la participación del sector empresarial que es donde hay mas resistencia a veces. Hemos contado en el apoyo y solo en una ocasión no hemos logrado consenso", destacó el presidente López Obrador. El aumento de 20% al salario mínimo busca aminorar los efectos de una inflación que ha tocado su mayor nivel en más de 20 años y que actualmente supera el 8%, es decir que duplica el objetivo del Banco de México de 3%, dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialen Palacio Nacional.