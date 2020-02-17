El senado trabaja en una propuesta para garantizar el descanso digital a trabajadores. Básicamente, tu jefe no podrá mandarte mensajes fuera de tu horario. El 1 de enero de 2017 entró en vigor la r...

El senado trabaja en una propuesta para garantizar el descanso digital a trabajadores. Básicamente, tu jefe no podrá mandarte mensajes fuera de tu horario. El 1 de enero de 2017 entró en vigor la reforma laboral en Francia. Uno de los aspectos más importantes de esta ley es el derecho a la desconexión (droit à la déconnexion) para los trabajadores. El Código de Trabajo francés incluyó esta figura en su artículo 7:

Las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones, así como de su vida personal y familiar. A falta de acuerdo, el empleador, previa audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal, elaborará una política de actuación al respecto. Esta política definirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá, además, la puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, mandos intermedios y dirección.

Ahora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado está trabajando en una idea similar. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, dijo que pronto presentará una propuesta para que los mexicanos tengan derecho a la la desconexión, también conocido como descanso digital.

¿En qué consistirá el descanso digital?

La idea de la reforma es que se reconozca el derecho de los trabajadores a desconectarse. Esto implica no recibir llamadas, mails ni mensajes sobre algún tema laboral fuera del horario de trabajo. Con esto, se espera que se respete el tiempo de descanso, permisos, vacaciones y a la intimidad personal y familiar de los trabajadores.

De acuerdo con Monreal, los avances tecnológicos han hecho que la disponibilidad sea algo esperado en todo momento. Esa situación se ha convertido en un peligro para la salud de los trabajadores. La reforma ayudará a los empleados a recuperar el balance entre su vida personal y laboral.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.