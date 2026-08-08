Las 5 agencias que dominan la visibilidad en IA en la región: las mejores en optimización para ChatGPT y entornos generativos

Casi un consumidor de cada dos utiliza hoy la inteligencia artificial en sus búsquedas diarias, según un estudio de Brandwatch sobre tendencias de marketing digital 2026. Esa transformación en la forma de descubrir marcas y consumir información está cambiando el marketing digital como lo conocemos y las agencias de GEO se volvieron un actor central para las empresas que buscan ser reconocidas dentro de este nuevo tipo de búsqueda.

Si durante años las marcas compitieron exclusivamente por aparecer entre los primeros resultados orgánicos de Google, hoy necesitan posicionarse de manera prioritaria dentro de las respuestas estructuradas por asistentes virtuales y motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. Este cambio impulsó nuevas estrategias que combinan el posicionamiento orgánico tradicional con el Generative Engine Optimization (GEO), el fortalecimiento de entidades semánticas, Digital PR y la optimización técnica de datos.

El objetivo detrás de todas estas prácticas es el mismo: aumentar las posibilidades de que una empresa sea reconocida y citada como fuente confiable por los modelos de lenguaje. El presente ranking reúne a las 5 agencias de GEO que hoy lideran esta transformación en Latinoamérica con los siguientes criterios:

Innovación en optimización sintética: desarrollo de servicios específicos orientados a GEO, AI Search y optimización para modelos de lenguaje.

Infraestructura operativa en LATAM: capacidad real de operación, oficinas comerciales físicas y equipos nativos establecidos en la región.

Convergencia de servicios: combinación estratégica de posicionamiento técnico, arquitectura de datos estructurados, contenidos y Digital PR aplicados a las señales de confianza de los algoritmos.

Las 5 agencias de GEO líderes en Latinoamérica

Agencia Oficinas en LATAM Especialidad Perfil de cliente NP Digital México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina SEO + GEO + Digital PR integrado Fortune 500 y PyMEs Profound Buenos Aires (dev center) AI Search Optimization, medición de citas SaaS y plataformas tecnológicas Smartup Ciudad de México Contenido + análisis estructurado de datos Industria, salud, banca, consumo masivo CoffeeTalk Buenos Aires Infraestructura técnica para AEO/GEO Medios, retail, servicios financieros Agencia Eleven Buenos Aires, Chile, Colombia, México Reputación digital + optimización semántica Unicornios tech, e-commerce, startups

1. NP Digital

Sobre NP Digital: cuenta con un equipo global que supera los 1,000 profesionales. Posee una de las redes operacionales físicas más amplias de Latinoamérica, con sedes corporativas y equipos locales consolidados en México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros.

Perfil de clientes: multinacionales de la lista Fortune 500, corporaciones líderes en sus distintas industrias como finanzas, electrónica, viajes, seguros, o apuestas, así como pequeñas y medianas empresas.

Estrategia y diferencial: NP Digital ocupa el primer lugar de este ranking por su enfoque integral para ayudar a las empresas a construir autoridad y ganar presencia en los nuevos ecosistemas de búsqueda impulsados por inteligencia artificial. La agencia combina SEO, GEO, Content Marketing, Digital PR, analytics e inteligencia artificial para desarrollar estrategias orientadas a aumentar la visibilidad tanto en buscadores tradicionales como en plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overviews. Su metodología pone el foco en la creación de contenido de alta calidad, el fortalecimiento de la autoridad de marca, la optimización semántica y la construcción de señales de confianza, factores que hoy resultan clave para los modelos de lenguaje.

2. Profound

Sobre Profound: compañía tecnológica global especializada en optimización de estructuras automatizadas de búsqueda. Cuenta con una sede central en Nueva York y mantiene un centro de desarrollo e ingeniería de datos en Buenos Aires (Argentina), operando con más de 270 colaboradores a nivel internacional.

Perfil de clientes: empresas nativas digitales, corporaciones de software (SaaS) de gran escala y plataformas tecnológicas con presencia global.

Estrategia y diferencial: es una de las agencias pioneras en ayudar a las marcas a comprender, medir y mejorar su presencia dentro de plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Su propuesta se centra en el desarrollo de estrategias de AI Search Optimization, combinando análisis de modelos de lenguaje, monitoreo de menciones y evaluación de la forma en que las herramientas conversacionales procesan la información web. Trabaja sobre la estructura del contenido y el desarrollo de entidades para aumentar las probabilidades de que las empresas sean citadas como fuentes relevantes.

3. Smartup

Sobre Smartup: consultora internacional de marketing y tecnología de origen español con más de 15 años de trayectoria. En Latinoamérica dispone de oficinas comerciales y técnicas físicas en Ciudad de México, desde donde despliega proyectos de posicionamiento avanzado y consultoría para Centro y Sudamérica.

Perfil de clientes: grandes corporaciones industriales, firmas del sector salud, banca y marcas de consumo masivo en mercados de habla hispana.

Estrategia y diferencial: destaca en el mercado regional por su capacidad para fusionar el marketing de contenidos profundo con el análisis estructurado de datos. Su enfoque de visibilidad para inteligencia artificial se centra en robustecer la autoridad temática de sus clientes. Mediante una planificación editorial basada en la experiencia y la investigación, estructuran los activos digitales de las marcas de modo que cumplan estrictamente con los criterios de calidad y optimización semántica que exigen los nuevos motores de búsqueda generativos.

4. CoffeeTalk

Sobre CoffeeTalk: agencia de alta especialización en el canal orgánico con sede de operaciones física en Buenos Aires (Argentina). Cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 30 ingenieros y estrategas de contenido con alcance regional en el Cono Sur y México.

Perfil de clientes: portales de noticias de gran volumen, empresas de retail omnicanal y marcas de servicios financieros corporativos.

Estrategia y diferencial: es uno de los jugadores locales pioneros en implementar optimizaciones para motores de IA (AEO y GEO) en español. Su enfoque es eminentemente técnico y de infraestructura digital: intervienen la arquitectura de la información, aceleran los tiempos de respuesta de los servidores y configuran esquemas avanzados de datos estructurados para garantizar que los rastreadores de las plataformas conversacionales puedan procesar e indexar el contenido de las marcas sin fricciones.

5. Agencia Eleven

Sobre Agencia Eleven: consultora de SEO avanzado y estrategias orgánicas con oficinas corporativas constituidas en Buenos Aires (Argentina) y operaciones en Chile, Colombia y México. Son ampliamente reconocidos en la industria digital por ser los fundadores y organizadores de SEOcamp, uno de los eventos de referencia en posicionamiento orgánico de la región.

Perfil de Clientes: unicornios tecnológicos latinoamericanos, plataformas de e-commerce de alta transaccionalidad y startups en etapas de aceleración.

Estrategia y Diferencial: aporta valor al ranking gracias a su destreza para traducir los requerimientos de los algoritmos modernos en estrategias de contenido accionables en español. Su enfoque de visibilidad en inteligencia artificial se concentra en la construcción y consolidación de la reputación digital corporativa y en la optimización semántica profunda de los contenidos, ayudando a las empresas a convertirse en fuentes indispensables de consulta para las síntesis de información en los mercados de habla hispana.

GEO vs. SEO tradicional: qué cambia en la forma de trabajar

Muchas marcas confunden optimizar para IA generativa con hacer SEO "un poco mejor". En realidad, son disciplinas relacionadas, pero con lógicas de funcionamiento distintas, y una agencia de GEO seria debería poder explicar en qué difiere su trabajo del SEO tradicional, no solo sumarlo como servicio adicional.

Dimensión SEO tradicional GEO (Generative Engine Optimization) Objetivo principal Rankear en los primeros resultados de Google Ser citado dentro de la respuesta generada por la IA Unidad de éxito Posición y tráfico orgánico Presencia y frecuencia de cita en respuestas de LLMs Señal más determinante Backlinks y autoridad de dominio Menciones de marca en fuentes de terceros y claridad semántica Formato de contenido favorecido Artículos extensos optimizados por keyword Contenido estructurado, dato-céntrico y fácil de extraer (tablas, FAQ, datos verificables) Herramientas de medición Search Console, rank trackers Herramientas de monitoreo de citas en IA Velocidad de resultados Meses de maduración Puede variar de forma abrupta según cambios en el modelo de IA

Por qué construir visibilidad en motores generativos ya no es opcional

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las personas buscan información, descubren empresas y toman decisiones de negocio. En este contexto, construir visibilidad dentro de los motores generativos dejó de ser una alternativa a mediano plazo para convertirse en una oportunidad concreta para las organizaciones que buscan diferenciarse y proteger su cuota de mercado antes que sus competidores.

Dentro de este entorno en constante evolución en Latinoamérica, NP Digital se consolida como una de las propuestas de referencia en la región. La agencia combina talento local en los principales mercados latinoamericanos con la capacidad técnica para integrar estrategias de SEO/GEO, marketing de contenidos, relaciones públicas digitales, analytics e inteligencia artificial dentro de un mismo modelo de trabajo.

Esta combinación le permite posicionarse como un aliado estratégico para las empresas que buscan liderar la nueva etapa de las búsquedas corporativas y fortalecer su presencia en entornos digitales cada vez más influenciados por la inteligencia artificial.