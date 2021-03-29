El gobierno estadounidense declaró esta semana que cubrebocas, desinfectantes y otros productos usados para detener el contagio serán deducibles de impuestos. La semana pasada, el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que todo el equipo de protección contra el Covid-19 será deducible de impuestos. En un comunicado, la autoridad fiscal dijo que la compra de equipo de protección como cubrebocas, desinfectantes, gel y cualquier otro producto usado principalmente para detener el contagio de Covid-19 será deducible. Esto aplicará para todos los productos comprados a partir del 1 de enero de 2020. Además, aclaró que para ser deducibles, los gastos deben superar el 7.5% del ingreso bruto ajustado. Por último, el comunicado dice que los gastos pueden ser reembolsados en esquemas de planes de gastos flexibles y cuentas de ahorros.

¿Son deducibles en México?

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece los requisitos que las deducciones autorizadas deben reunir. Entre otros, existe el que indica que los gastos a deducir tienen que ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Puede que los gastos en cubrebocas y desinfectantes no estén encaminados a la estricta indispensabilidad para el objeto social de las empresas, pero sí podrían ser deducibles. Esto de acuerdo con Rogelio Arizmendi Contreras, gerente de impuestos de BHR México, una de las 10 firmas más importantes del país. El especialista explicó que estos gastos pueden ser considerados deducciones estructurales por temas de seguridad e higiene. Esto se debe a que las empresas deben tener un lugar adecuado para que la gente desempeñe sus funciones, ciertos metros cúbicos por empleado, sanitarios, salidas de emergencia y medidas de prevención e higiene adecuadas. Arizmendi Contreras dijo que con los gastos en productos que sirven para evitar contagios, lo que se está cuidando principalmente es a los trabajadores. En este sentido, dichos productos son como herramientas de trabajo que la empresa tiene que proveer. Esto para que su personal pueda acudir a las áreas donde se llevan a cabo sus funciones y retomen sus actividades de la forma más adecuada posible. Puedes leer el comunicado oficial aquí. Con información de Milenio https://www.milenio.com/politica/cubrebocas-y-desinfectantes-seran-deducibles-de-impuestos-en-eu

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