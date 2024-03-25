Contadores esperan que el incremento en la prestación no se convierta en un aliciente para los esquemas de elusión de obligaciones laborales y el desincentivo al empleo El 28 de febrero de 2024, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó el cambio para que el pago de aguinaldo se eleve de 15 a 30 días. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dicha propuesta de reforma pretende que, a partir de su implementación, el aguinaldo sea de mínimo 30 días de salario, con lo que se estaría modificando el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, dijo que con la reforma propuesta se busca dar un paso importante en el camino de mejorar los derechos laborales y, con ello, dignificar el trabajo humano. Pero el especialista señaló que el cambio propuesto representa un desafío que afrontarán los patrones. Esto se debe a que, en caso de aprobarse el incremento de 15 a 30 días de pago de aguinaldo, incrementarían sus costos, y tendrían múltiples factores que requerirían de inmediato medidas y evaluaciones financieras por parte de los empleadores. En conferencia de prensa, el integrante del IMCP dijo que si la reforma avanza se logrará mejorar el ingreso del trabajador. Pero advirtió que es posible que los patrones deban hacer los ajustes necesarios para subsistir, en específico la micro, pequeña y mediana empresa.

Aumento de aguinaldo no debe incentivar la elusión de obligaciones

“Esperamos que estas adecuaciones abonen a su propósito original y no se conviertan en un aliciente para los esquemas de elusión de obligaciones laborales, el desincentivo al empleo o una desbandada hacia la informalidad”, expuso. Amaya Estrella explicó que existe un proceso legislativo pendiente, porque la reforma aún debe ser analizada en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado. Asimismo, en caso de ser aprobada en dicha instancia, la iniciativa pasaría al pleno del Senado para efecto de ser nuevamente votada. En el IMCP consideran que aún hay temas por resolver sobre la propuesta de reforma que pretende que el aguinaldo se incremente, de 15 a 30 días de salario.