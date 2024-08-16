Dentro del sector de las inversiones existen los fondos cotizados en bolsa. Los etfs ofrecen la posibilidad de diversificar una inversión dentro de los mercados internacionales. Algunos de los más ...

Dentro del sector de las inversiones existen los fondos cotizados en bolsa. Los etfs ofrecen la posibilidad de diversificar una inversión dentro de los mercados internacionales. Algunos de los más grandes son los que cotizan en la Bolsa de Valores de México. Hoy en día, las plataformas de trading online también ofrecen acceso a etfs a través de productos derivados como los CFD. Sin embargo hay que saber que este tipo de operaciones presentan riesgos importantes; la venta en corto (con riesgos propios que hay que comprender), la volatilidad y el apalancamiento (del que es fundamental conocer todos sus riesgos e implicaciones).

Vanguard FTSE BIVA Mexico Index ETF

El Vanguard FTSE BIVA Mexico Index ETF es uno de los fondos posicionado como favorito entre los inversionistas mexicanos, ya que ha ofrecido buenos rendimientos en los últimos años. Una de sus características particulares es que ofrece la posibilidad a los inversionistas para que puedan diversificar sus portafolios al acceder a un fondo que busca replicar el FTSE BIVA Index. Gracias a esto los usuarios mexicanos tienen exposición a los principales sectores de la economía de ese país, lo cual cubre las acciones de empresas de alta, mediana y pequeña capitalización. Entre las empresas que forman parte del portafolio de inversiones se encuentra Fomento Económico Mexicano SAB de CV, Grupo financiero Banorte SAB de CV, Cemex SAB de CV, Grupo Bimbo SAB de CV, entre otros.

iShares MSCI Mexico ETF

Este fondo cotizado en bolsa está especialmente pensado para proporcionar a los inversores mexicanos una exposición a diversas acciones de empresas en México. En ese caso, se trata de una compañía que forman parte del índice MSCI IMI 25/50 del país azteca. Entre las características del iShares MSCI Mexico ETF se encuentra que está gestionado por BlackRock. Además, se ha transformado en un recurso útil para quienes tratan de aprovechar el crecimiento y las oportunidades de la economía mexicana. Otra característica clave sobre este fondo es que contiene una estructura de costos competitiva y posee una relación de gasto baja. Este es un aspecto que brinda apoyo a quienes buscan eficiencia en costos en sus inversiones. Algunas de las empresas cuyas acciones forman parte de este fondo son: Walmex Walmart de México, Gfnorteo GPO Finance Banorte, América Móvil B, Grupo aeroportuario del sureste, entre otros.

ETF de Franklin FTSE México

El ETF de Franklin FTSE México es un fondo cotizado en bolsa que ofrece a los inversores mexicanos un exposición diversificada a distintas acciones del mercado de valores de ese país. Esta alternativa es gestionada por Franklin Templeton y sigue el índice FTSE Mexico 30/15, el cual incluye a una serie de compañías mexicanas de diversos tamaños y sectores, como las empresas de insumos, telecomunicaciones, energía e infraestructura. Algunas de las empresas cuyas acciones están relacionadas con este fondo son Grupo Financiero Banorte, Fomento económico mexicano, América móvil SAB, Cemex de Mexico, Grupo Bimbo, entre otros.

Invertir en el mercado mexicano con ETF

No son pocas las personas que mantienen buenas expectativas sobre el mercado mexicano. Pese a algunos números rojos, los índices de la Bolsa Institucional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, los inversionistas mexicanos buscan fondos con una cartera diversificada rentable, que proporcione bajo costos de administración e impuestos. Una ventaja de estos fondos es que ofrecen acciones del mercado de renta variable local, dándole la oportunidad a los usuarios de que puedan invertir aprovechando la geolocalización económica. Por otra parte, los flujos hacia estos instrumentos mexicanos acumulan casi 300 millones de dólares. Lo cual es indicativo del optimismo de muchos inversionistas. Un aspecto a tener en cuenta es que esta clase de fondos cotizados en bolsa permiten una amplia liquidez y flexibilidad de negociación.

Características generales de los ETF más grandes de Mexico

Los ETF más grandes del mercado mexicano tienen características como:

Diversificación. Al igual que ocurre con cualquier ETF, los más grandes del mercado mexicano incluyen una variedad de compañías de diferentes sectores, como el de salud, telecomunicaciones, infraestructura, entre otros.

Al igual que ocurre con cualquier ETF, los más grandes del mercado mexicano incluyen una variedad de compañías de diferentes sectores, como el de salud, telecomunicaciones, infraestructura, entre otros. Exposición a empresas líderes. Los ETF mencionados incluyen las participaciones de compañías de renombre en el mercado mexicano. Por ejemplo, Walmart, Cemex, etc.

Para concluir, los fondos cotizados en bolsa, como el Vanguard FTSE BIVA Mexico Index ETF, iShares MSCI Mexico ETF o el ETF de Franklin FTSE México tienen un buen porcentaje de retorno y costos administrativos bajos. No obstante, estas no son las únicas características que los definen. Por eso, es importante hacer un análisis de estos recursos para invertir de forma más segura.