Te decimos en qué basarán las propuestas para decidir el reparto de utilidades. Uno de los temas más importantes que surgieron durante los debates y las mesas de trabajo sobre la reforma al outsour...

Te decimos en qué basarán las propuestas para decidir el reparto de utilidades. Uno de los temas más importantes que surgieron durante los debates y las mesas de trabajo sobre la reforma al outsourcing, es el del reparto de utilidades. La iniciativa privada ha hablado de colocar un tope al reparto; con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas que se derivaría de la eliminación a la subcontratación. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir un porcentaje de las ganancias que obtuvieron sus patrones durante el año. Formalmente, esa prestación se llama participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, apartado A, fracción IX) y por la Ley Federal del Trabajo (artículos 117 al 131). La encargada de fijar el porcentaje de la utilidad fiscal al que tienen derecho los trabajadores (que actualmente es del 10%) es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La utilidad repartible se divide en dos partes iguales: la primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se reparte en proporción al monto de los salarios asignados a los trabajadores.

Diferentes criterios que se pueden utilizar

Según la opinión de varios fiscalistas, hay tres criterios que se pueden seguir para establecer la PTU:

**Tamaño de la empresa.**Aquí, la idea es que la empresa pague un menor porcentaje de utilidad según lo que facture anualmente. Con esto, la tasa actual de 10% cambiaría según lo que venda la empresa en el año.

Pago de ISR . Este criterio es similar al anterior; la idea es limitar la PTU según lo que la empresa paga de ISR cada año. Así, la suma de ISR y PTU resultaría competitiva frente a otras empresas a nivel mundial que no deben pagar reparto de utilidades. Actualmente, solamente México, Francia y Chile pagan esta prestación en los países de la OCDE.

Límite por salario. Hasta ahora, los empresarios han propuesto limitar a un mes de salario el pago de la PTU, siempre y cuando la empresa tenga utilidades. Por el otro lado, el gobierno quiere fijarlo en cuatro meses de salario. En entrevista con Reforma, Ricardo Martín González, socio de Martín, Isla, Pickering abogados, dijo que lo más seguro es que se acuerde un punto medio de dos meses.

Otras propuestas importantes

En las últimas semanas, empresarios y especialistas han hecho varias propuestas diferentes. En primer lugar está la propuesta de Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Él propone que se tope a meses; es decir, si la cantidad a repartir rebasa el equivalente a dos o tres meses de salario del trabajador sindicalizado con salario más alto, se aplicaría un tope. Esta cantidad todavía no se decide. César Maillard Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, propone que el reparto de utilidades debe indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades. Por último, otra propuesta de la IP es que las utilidades se repartirán en tres partes (actualmente se divide en dos); además, una de estas partes dependerá directamente de la productividad.

25% se repartirá igualitariamente entre todos los empleados tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno en el año.

25% se repartirá en proporción de los salarios de cada trabajador durante el año.

50% se repartirá tomando en cuenta la participación de cada empleado y los objetivos de productividad alcanzados por la empresa durante el año.

En esta propuesta, el monto que reciba cada empleado no podrá superar un máximo, que dependerá del salario diario ordinario. Así, se establecen diferentes escalas según el salario; los que ganen de 1 a 5 salarios mínimos tendrán un reparto de 60 días. En cambio, quienes ganen 42.01 salarios mínimos al día solo recibirían un reparto de 1.5 días.Con información de Reforma https://www.reforma.com/plantean-topar-reparto-de-utilidades-para-2021/

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