Especialistas consideran que no todos los contribuyentes logren tramitar su Constancia de Situación Fiscal antes del 1 de julio, lo que ocasionará problemas para emitir facturas Desde el 1 de julio la facturación electrónica en la versión 4.0 será obligatoria y a partir de esa fecha habrá un caos en la generación de facturas, prevén especialistas. "En realidad va a ser un verdadero caos lo que se avecina el 1 de julio con la emisión de facturas, porque mucha gente no tendrá esa constancia", advirtió Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia. La nueva forma de facturación electrónica exige datos de los contribuyentes que aparecen su constancia actualizada, por ello, en días recientes diversos medios han reportado saturación en las oficinas del fisco y fallas en su portal web, así como estafas para tramitar el documento. En este contexto, el SAT informó que ampliarán sus horarios en las oficinas los sábados 11 y 18 de junio de 9 a 16 horas para que los trabajadores puedan obtener este documento.

Prevén dificultades

Leal Cueva dijo a Reforma que la ausencia de la Constancia impedirá a los patrones comprobar que los datos del trabajador coinciden con los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que de llegar a ser distintos, será imposible para el patrón timbrar la factura para deducirla de impuestos. Ademas, advirtió que la Constancia de Situación Fiscal sería un documento que podría exigir cualquier receptor de una factura deducible de impuestos, pues serán millones de ellas las que será imposible deducir en caso de que los datos del emisor sean distintos a los que tiene en sus registros el SAT. Cabe resaltar que, tan sólo por sueldos y salarios, el padrón de contribuyentes cuenta con 50 millones de personas que deben hacer este trámite, de acuerdo con Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados. Por su parte, Gilberto Treviño Cárdenas, director del despacho Práctica Legal y Fiscal, reveló que hay casos de adultos mayores con más de 20 años de jubilados, a los que la empresa para la que laboraron les está pidiendo el documento para tener certeza fiscal al pagarles su pensión. Este documento tiene los datos que necesitan las empresas para cumplir con los nuevos requisitos que impuso el fisco para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su nueva versión 4.0, incluidos los recibos de nómina, que será obligatorio a partir del 1 de julio.