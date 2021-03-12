21 auditores investigarán las máquinas de juego y la situación fiscal de las empresas de Grupo Caliente. Ayer, un grupo de 21 auditores del Servicio Administración Tributaria (SAT) se presentó en las instalaciones de Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana para revisar la situación legal de las máquinas de juego y las finanzas de 26 empresas de Corporación Caliente. Por su parte, Eduardo Hernández Triana, el director general de Grupo Caliente, dijo que la corporación genera 6,537 empleos directos. Por esto, dijo, sería irresponsable no cumplir cabalmente con las obligaciones que marcan la industria y la ley. Además, de acuerdo con Hernández, la empresa paga 2,300 millones de pesos en impuestos al año. Hernández aseguró que no es de extrañar que los empleados del SAT lleguen a sus instalaciones para revisar que todo esté en orden. Por último, dijo que la empresa está lista para atender cualquier llamado de las autoridades; especialmente en el contexto de crisis actual. Como señala La Jornada, Grupo Caliente pertenece a Jorge Hank Rhon, virtual candidato al gobierno de Baja California por el Partido Encuentro Solidario. En 2004, ganó la alcaldía de Tijuana como candidato del PRI; en 2007, perdió la elección por la gubernatura. Con información de La Jornada y Milenio https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/12/estados/audita-el-sat-a-grupo-caliente/ https://www.milenio.com/estados/corporacion-caliente-recibe-auditoria-del-sat

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.