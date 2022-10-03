México es el país número 13 del ranking de países por número de matriculaciones de vehículos, formado por 137 países.

México es el país número 13 del ranking de países por número de matriculaciones de vehículos, formado por 137 países.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2018 a la fecha, los precios de los automóviles subieron más de 30 por ciento, debido a la llamada retrasos en la cadena de suministros. Si estás pensando en comprar un auto antes de que termine el año, aquí te decimos cuáles son los más baratos para este 2022.

"Para hacer un coche, muchas fábricas deben formar una cadena conectada por camiones y barcos que llevan piezas de acá para allá hasta que el vehículo queda listo para ser armado y entregado a la agencia", explicó Jonathan Ruíz columnista de El Financiero. En la lista de los autos más baratos a la venta en 2022 en México, destacan los modelos con una carrocería de tamaño pequeño y un precio que no supera los 250,000 pesos. Actualmente esta es la lista de los cinco automóviles más baratos en el país:

Nissan March 2023- Desde 249,900 pesos

Renault Kwid 2023 - Desde 215 mil 900 pesos

Hyundai Grand i10 2023 - Desde 225 mil pesos.

Las matriculaciones de vehículos en México en agosto de este año crecieron un 16,91% respecto al mes de agosto de 2021. En total, en agosto se matricularon 94.681 coches y en los últimos doce meses se han vendido 1.061.603 coches nuevos, un 0,75%, menos que el año anterior. Las cifras de ventas de automóviles del pasado mes de agosto desglosadas son:

Vehículos comerciales vendidos: 53.246, un 31,44% más que en agosto de 2021

Vehículos de pasajeros vendidos: 41.435, que suponen un 2,38% más que en agosto de 2021.

Cabe destacar que México es el país número 13 del ranking de países por número de matriculaciones de vehículos, formado por 137 países.