A través del robo de RFC cancelados, grupos criminales pueden crear facturas falsas a nombre de empresas muertas. Cuando dos empresas se fusionan, se genera un nuevo Registro Federal de Contribuyente (RFC) para la nueva empresa. En este proceso, los RFC de las empresas que se fusionaron se cancelan. Ahora, de acuerdo con Reforma, algunos grupos están aprovechando los RFC cancelados para crear facturas falsas. Al parecer, si los grupos roban la firma electrónica de la nueva empresa, pueden reactivar los RFC cancelados. Así, pueden empezar a facturar a nombre de las empresas muertas.

¿Cómo funcionan las facturas de empresas muertas?

El diario retoma el caso de una empresa dedicada a la maquila de productos de acero en Chihuahua. En un principio, la empresa se dedicaba a hacer partes metálicas para diferentes máquinas en las industrias minera, cementera y armadora. Después, debido a las necesidades de mantenimiento de las máquinas, los socios de la empresa crearon una segunda empresa dedicada a dar reparaciones. Después, decidieron fusionar las dos empresas. Así, crearon un nuevo RFC único para las dos, y cancelaron los anteriores. El problema es que años después de la fusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua acusó a la empresa por omisión de ingresos por millones de pesos. Según la acusación, la empresa de reparaciones, ya muerta, había emitido facturas a una transnacional alemana. Reforma tuvo acceso a las facturas electrónicas de la empresa real y de la reactivada. Al parecer, usaban el mismo domicilio fiscal, pero con un sello digital diferente. La empresa real no reconocía uno de los sellos digitales; sin embargo, fue tramitado con su firma electrónica. Aquí se dieron cuenta de que alguien robó la firma electrónica y la filtró a empresas factureras. De acuerdo con el contador de la empresa, pudo haber sido cualquier persona con acceso; es decir, trabajadores, auditores externos o personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Actualmente, el fisco sigue cobrando tales adeudos. Para que desistan, el Ministerio Público debe anular las ventas y las facturas hechas con el RFC reactivado. Además de esto, la empresa real se enfrenta a que el fisco cancele sus sellos digitales. Con información de Reforma https://reforma.com/O3LoBr/facturan-empresas-muertas/

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