Uno de los medios para asegurarse de los datos fiscales correctos de los receptores de un CFDI, como puede ser una factura o un recibo de nómina, es la Constancia de Situación Fiscal El Comprobante...

Uno de los medios para asegurarse de los datos fiscales correctos de los receptores de un CFDI, como puede ser una factura o un recibo de nómina, es la Constancia de Situación Fiscal El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 es la versión más reciente del estándar de facturación electrónica en México, establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre los requisitos que se implementaron con el CFDI 4.0, se encuentran el nombre, código postal y régimen fiscal tanto del emisor como del receptor. Para el caso del emisor, estos datos no representan mayor problema, porque son los de la propia persona de quien los expide. El problema se genera con los datos del receptor, que es la persona a favor de quien se expide la factura o recibo, y que deben ser validados contra los registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Uno de los medios para asegurarse de los datos fiscales correctos de los receptores de un CFDI, como puede ser una factura o un recibo de nómina, es la Constancia de Situación Fiscal (CSF), donde constan los datos fiscales como el nombre, código postal y régimen tributario, nuevos requisitos del CFDI versión 4.0.

Alternativas para obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF) en linea

Fiscalia expuso las siguientes alternativas que otorga el SAT para obtener la CSF sin necesidad de acudir a sus oficinas:

Portal del SAT:

Ingresar a sat.gob.mx a la sección de Otros trámites y servicios, dar clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal. Solo se necesita el RFC y Contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

SAT Móvil:

Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Solo se necesita el RFC y Contraseña.

SAT ID:

Ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Se necesita:

Identificación oficial vigente

RFC a 13 posiciones

Correo electrónico personal

Número de teléfono celular a 10 posiciones

Fiscalia indicó que para empleadores con más de 400 trabajadores, el representante legal podrá solicitar apoyo masivo en el correo electrónico [email protected]. El apoyo consiste en establecer un horario específico para entregar las constancias a cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de manera personal y contra identificación oficial. Además, señaló que cuando se trate de más de 1,000 constancias, el SAT las entregará en las oficinas de la empresa o establecimiento. Para quienes deseen, también pueden acudir a las oficinas del SAT sin cita para obtener la CSF. Solo se necesita llevar una identificación oficial.