Una de las razones es que hay un sector de los contribuyentes que ya se puso al corriente de sus impuestos, por lo que será difícil obtener más ingresos de ellos, de acuerdo con la calificadora. Según la calificadora Moody's, la recaudación de impuestos en México será menor en 2021 que en 2020, pues según sus cálculos ésta bajará como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Esperan que en 2021 sea de 17.8% del PIB, mientras que en 2020 fue de 19.4%. Ariane Ortiz Bollin, analista soberana para México de Moody's, dijo que el esfuerzo que hubo para incrementar la recaudación de impuestos mediante la fiscalización y el combate a la evasión fiscal fue muy importante durante 2020, pero consideró que con el tiempo van a ser más difícil mantener los ingresos tributarios de este modo. "Creemos que este tipo de medidas van a continuar en 2021 y 2022, pero en la medida que pase el tiempo va a ser más difícil maximizar rendimientos de esta forma", dijo. Esto, explicó, se debe a que hay un sector de los contribuyentes que ya se puso al corriente de sus impuestos, por lo que será difícil obtener más ingresos de ellos. Otro factor negativo es que los impuestos recaudados en 2021 dependerán en parte del desempeño que las empresas hayan tenido en 2020, cuando el producto interno bruto (PIB) experimentó una contracción del 8.5%. Una opción para incrementar al recaudación sería una reforma fiscal, pero la especialista admite "que no es el caso que estamos esperando". El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en varias ocasiones contra la posibilidad de incrementar los impuestos. Respecto a la reforma eléctrica presentada, la analista señaló que impactará negativamente en las decisiones futuras de los inversionistas, afectando el crecimiento económico de México en el mediano plazo. "Si hay un impacto. Todos los cambios que se están dando en la industria son una muy mala señal para la inversión futura en el sector energético, sobre todo en energía renovable; eso va a afectar la oferta de este insumo y en el crecimiento económico en su conjunto", explicó la analista. Por otro lado, la expectativa de crecimiento económico para 2021 se situó en 5.5%, por encima de las proyecciones iniciales, del 3.5%.

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