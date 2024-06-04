La Prodecon detectó que algunos de estos contribuyentes, al intentar pagar la segunda parcialidad en el banco, se les informó que la línea de captura estaba “vencida” La Procuraduría de la Defensa ...

La Prodecon detectó que algunos de estos contribuyentes, al intentar pagar la segunda parcialidad en el banco, se les informó que la línea de captura estaba “vencida” La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente expuso el procedimiento que deben realizar las personas físicas que optaron por pagar en parcialidades el Impuesto sobre la Renta (ISR) de la declaración anual 2023, para generar una nueva línea de captura cuando la correspondiente a la segunda parcialidad aparezca como “vencida”, a pesar de que el acuse señale una fecha de vencimiento posterior. La Prodecon, en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, detectó que algunos de estos contribuyentes, al intentar pagar la segunda parcialidad en el banco, se les informó que la línea de captura contenida en el formato de pago estaba “vencida”. Esto, a pesar de que el acuse señala como fecha límite de pago el 31 de mayo de 2024.

Proceso para reimprimir líneas de captura de los pagos del SAT

En este contexto, la Prodecon indicó que estas personas físicas deberán reimprimir las líneas de captura, conforme al siguiente procedimiento:

Ingresar a la página www.sat.gob.mx. Seleccionar la opción “Declaraciones”. Seleccionar la opción “Anuales”. Elegir “Presenta tu declaración anual de personas físicas para el ejercicio 2023”. Ingresar RFC y contraseña o e.firma. Una vez dentro de la declaración, dar clic en el apartado “Impresión de acuse”. Al desplegarse una ventana con varios campos, dar clic en “Ejercicio”, seleccionar “2023”, y dar clic en el botón “Buscar”. El sistema mostrará los acuses de las parcialidades que se optó por pagar y al posicionarse sobre la imagen de cada archivo de la parcialidad, se podrá reimprimir la línea de captura correspondiente.

Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 24 de mayo de 2024.