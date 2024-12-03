La FGR vinculó a proceso a dos ex administradores del SAT por delitos de corrupción durante el sexenio 2012-2018

La FGR vinculó a proceso a dos ex administradores del SAT por delitos de corrupción durante el sexenio 2012-2018

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que trabaja para combatir todo acto de corrupción al interior de la institución.

Por eso, la autoridad fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que se logró vincular a proceso a dos ex servidores públicos que ocuparon cargos de administrador general y administrador central en el sexenio 2012-2018, por la probable comisión de los delitos de uso de documento falso, ejercicio ilícito del servicio público y contra la administración de justicia.

El delito de uso de documentos falsos consiste en emplear un documento que se sabe falso o que fue alterado con la intención de causar un perjuicio o de obtener un beneficio indebido. Mientras que el delito de ejercicio ilícito del servicio público sanciona a los servidores públicos que incumplen con sus deberes o hacen un uso indebido de las atribuciones que les confiere su cargo, causando un perjuicio a la administración pública o a terceros.

De acuerdo con las investigaciones de la autoridad tributaria, los ex servidores públicos participaron en la suscripción de Acuerdos Reparatorios sin contar con las facultades necesarias para ello. Por eso, un juez de control consideró que existen los elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

A través de un comunicado, el SAT aseguró que con estas acciones trabaja en concordancia con los valores institucionales y de acuerdo con las directrices dadas por la presidenta de México “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, como parte integral de su proyecto de nación.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2024.