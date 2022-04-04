Los contribuyentes obligados tienen hasta el 30 de abril como fecha límite para presentar su declaración. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que los contribuyentes ya pueden presentar la declaración anual de personas físicas 2021. De acuerdo con la autoridad fiscal, las personas físicas pueden presentar la declaración anual desde una computadora, sin necesidad de acudir a sus oficinas. La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 30 de abril.

Herramientas para la declaración anual de personas físicas

Para poder cumplir con la obligación mencionada, el fisco informó anteriormente que los contribuyentes cuentan con la herramienta SAT ID, la cual permite generar o renovar con la contraseña y renovar la firma electrónica (e.firma) en caso de tener fecha de vencimiento menor a un año, sin salir de casa o desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El uso de la contraseña es importante para realizar la declaración anual, pues permite autenticar la identidad del contribuyente e ingresar al sistema, asimismo es necesaria para obtener la devolución en caso de tener saldo a favor. Por otro lado, las personas físicas que reciban ingresos por salarios pueden verificar sus recibos a través del Visor de nómina para el trabajador. Además, el SAT cuenta con el minisitio de Declaración Anual 2021, para conocer todos los detalles de dicha obligación. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 1 de abril de 2022.