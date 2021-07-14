Mi Notario Ideal reemplazará la Ruleta para asignación de operaciones (Ruleta MAI). El Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el sistema Mi Not...

Mi Notario Ideal reemplazará la Ruleta para asignación de operaciones (Ruleta MAI). El Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el sistema Mi Notario Ideal, con el cual los trabajadores puedan encontrar a un notario que se haga cargo del procedimiento de compra de vivienda. Mi Notario Ideal reemplazará la Ruleta para asignación de operaciones (Ruleta MAI). Este sistema no es precisamente nuevo, pues fue lanzado en febrero de este año, pero durante los meses que han corrido desde su lanzamiento ha sido mejorado. Hasta el momento de acuerdo al Infonavit son 50 mil trabajadores los que ha podido elegir una notaría gracias a él.

Con el nuevo sistema Mi Notario Ideal ya no tendrás que preocuparte por buscar uno por tu cuenta, ya que obtendrás automáticamente una lista con los mejores notarios para tu vivienda. pic.twitter.com/0MHDRQqVv2 — Infonavit (@Infonavit) July 8, 2021

¿Cómo funciona Mi Notario Ideal del Infonavit?

Para poder utilizar este sistema, es necesario seguir los siguientes pasos, que a continuación desglosamos:

Ve al Centro de Atención Infonavit (Cesi) más cercano e inscribe tu vivienda en mercado abierto. Automáticamente se generará la lista con los nombres y características de las notarías disponibles. Durante la inscripción de tu vivienda, recibirás un correo electrónico con el enlace con el que harás la selección. Tienes 48 horas para hacerlo. Desde tu teléfono inteligente ingresa a Mi Cuenta Infonavit, a donde podrás entrar haciendo clic aquí. Selecciona la opción "Mi trámite de crédito" y haz clic en "Ver lista". Tras elegir al notario de tu preferencia, el sistema confirmará la elección y mostrará un código. Es necesario que hayas dado el mismo correo electrónico que proporcionaste en tu inscripción de vivienda. Comparte el código que obtuviste con tu asesor del Cesi para finalizar la inscripción. Es importante que en este paso respetes la distinción entre mayúsculas y minúsculas. El código tendrá una vigencia de 72 horas.

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