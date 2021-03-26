El fisco mexicano asegura que el sector minero en México tiene una de las tasas impositivas más bajas, pues algunas empresas apenas pagan el 0.0002% de sus ingresos. Los mineros señalaron al gobierno federal de dirigir acciones agresivas en su contra. El portal de noticias El Heraldo de México reporta que Armand Ortega, quien es presidente de la comisión minera de la Cámara de Comercio de Canadá (Cancham), acusa acciones como bloqueos de cuentas a ejecutivos y presiones de alto nivel contra la minera First Majestic, a quien señala por tener adeudos de 500 millones de dólares. La empresa, dice, recurrió al T-MEC para defenderse. "Tuvo que recurrir a un mecanismo nada menos que el T-MEC que todavía por tres años aplica las disposiciones del TLCAN, porque el capítulo ya no prevé de manera específica concreta la minería y ha tenido que recurrir a ese mecanismo de arbitraje, pero es público que ha sufrido actos de interferencia desde el más alto nivel y acciones agresivas de parte del Servicio de Administración Tributaria(SAT), acciones agresivas de bloqueo de cuentas de ejecutivos, a ese nivel estamos", dijo. Por el contrario, la autoridad fiscal asegura que, con base en una auditoría, halló que la minera canadiense mantuvo los precios de la plata por debajo del valor de mercado durante una década. En una reunión ante senadores, Armand Ortega dijo que las mineras canadienses han sido objeto de denuncias frívolas, y que han sido amonestados públicamente, diciéndoles que "nos tenemos que comportar, se nos ha dicho que debemos pagar los mismos sueldos que se pagan en Canadá y aplicar exactamente las mismas disposiciones que tenemos en Canadá en distintas materias". Según Ortega, hay algunos casos públicos, como en Cósala, Sinaloa, donde hay una mina de la canadiense Americas Gold Silver: "cómo se las gastan en el bloqueo alegando supuestas causas laborales, después viene un recuento que no tiene un sustento legal claro y ahora resulta que esa empresa que es canadiense tiene que aceptar esos resultados". En entrevista con diario Reforma, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que la industria minera tiene en México una de las más bajas tasas impositivas, pues hay empresas que pagan apenas el 0.0002% de sus ingresos. El sector representa el 4.8% del producto interno bruto (PIB). Buenrostro argumentó que el sector minero es tan complicado de fiscalizar que “se requieren geólogos” para entenderlo y gravarlo, por lo que es necesario modificar el esquema tributario de esta industria. Sin embargo, hay estudios que apuntan en sentido contrario, como uno de PwC, que asegura que en México la carga fiscal para el sector minero es de 51.3% sobre la utilidad fiscal, lo que lo ubica muy por encima de países como Canadá, Chile, Perú y Estados Unidos, que tienen tasas impositivas del 30 al 39%.

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