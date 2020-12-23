La caída se debe a una menor movilidad causada por la pandemia. En octubre de 2020, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolina recaudó 24 mil millones de pesos. En octubre ...

La caída se debe a una menor movilidad causada por la pandemia. En octubre de 2020, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolina recaudó 24 mil millones de pesos. En octubre de 2019, la recaudación por el mismo concepto fue de 28 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 15.3% en un año. De acuerdo con especialistas, la caída se debe principalmente a la falta de movilidad causada por la pandemia. En entrevista con El Economista, Manuel Toledo, socio de Proactive Tax & Legal, explicó que este fenómeno empezó desde marzo, cuando entraron en vigor las medidas de sana distancia. Esto llevó a una menor movilidad de personas, pero también de servicios de transporte y de mercancías. Aunque la Jornada de Sana Distancia acabó oficialmente en mayo, varias empresas han seguido operando con trabajo remoto. Ante todo esto, la compra de gasolinas y combustibles ha bajado considerablemente.

Lejos del objetivo

La Ley de Ingresos de la Federación para este año dice que el IEPS a gasolinas debe recaudar 342 mil millones de pesos en 2020. Hasta octubre, el impuesto había conseguido 247 mil millones de pesos; es decir, para cumplir el objetivo, se debieron de haber conseguido 94 mil millones de pesos en los últimos dos meses, algo poco realista. Los problemas de la pandemia sumados a pronósticos muy optimistas, significan que este año no se llegará al objetivo de la Ley de Ingresos de la Federación.

Hacienda recaudó menos de lo esperado

Pese a lo anterior, la Secretaría de Hacienda indicó a través de un comunicado que en el mes de octubre los ingresos tributarios presentaron un incremento de 2.8% real, con respecto al mismo mes del año pasado. En la información que publicó sobre el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020, la dependencia destacó las mejoras de 7.6 y 3.6% real en la recaudación de IVA e ISR, respectivamente. Sin embargo, información publicada por El Universal indica que durante octubre de 2020, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 256 mil millones de pesos, cifra por debajo a lo estimado en el calendario para ese mes de 263 mil millones de pesos. En el Informe de finanzas públicas y deuda públicade la Secretaría de Hacienda, se destaca que en el décimo mes del año entraron menos recursos a las arcas del gobierno por el cobro de los distintos impuestos:

ISR: se programaron para octubre 131 mil 35 mdp y sólo ingresaron 124 mil 876 mdp. Es decir, no se logró la meta.

IEPS: se programaron para octubre 41 mil 60 mdp y sólo se cobraron 37 mil 850 mdp.

IVA: se programaron 79 mil 715 mdp y se ingresaron 83 mil 90 mdp. Es decir, se recaudó más de lo esperado.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-octubre-recaudacion-de-IEPS-a-gasolina-dejo-15-menos-al-erario-20201221-0109.html

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