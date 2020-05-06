CFE prometió que ningún cliente será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo… Pero ¿qué es una tarifa Doméstica de Alto Consumo?, te lo explicamos Mediante su cuenta de Twitter, la Comi...

CFE prometió que ningún cliente será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo… Pero ¿qué es una tarifa Doméstica de Alto Consumo?, te lo explicamos Mediante su cuenta de Twitter, la Comisión Federal de Electricidad exhorta a la población a que cuide el subsidio otorgado por el Gobierno Federal. Sin embargo, reitera que ningún cliente será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo durante la actual emergencia sanitaria. La tarifa domestica de alto consumo no cuenta con ningún apoyo gubernamental, por lo que hay que pagar considerablemente más. Ésta se aplica cuando excedes las tarifas básicas e intermedias establecidas por la Comisión Federal de Electricidad. La CFE mide tu consumo en kilowatts/hora; una unidad de esta medida equivale a 1o focos de 100 watts cada uno, encendidos durante una hora. El gobierno otorga subsidios a localidades del país con temperaturas extremas, puesto que en estas regiones se contemplan los usos de calefacción, así como los sistemas de enfriamiento. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/a-pesar-de-suspension-de-labores-por-pandemia-el-sat-sigue-con-auditorias-a-empresas/

Estas son las tarifas de cobro de la CFE

TARIFAS DOMÉSTICAS Clasificación Rango de consumo en KWh/mensual Rango de consumo en KWh/anual Tarifa 1 250 3000 Tarifa 1A 300 3600 Tarifa 1B 400 4800 Tarifa 1C 850 10200 Tarifa 1D 1000 12000 Tarifa 1E 2000 24000 Tarifa 1F 2500 30000

Con base en estas tarifas, la Comisión sugiere a la población monitorear y no exceder ese consumo para no perder el subsidio otorgado por el gobierno federal. Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera:

A menor consumo, mayor subsidio y por consiguiente menor precio por kilowatt/hora Mientras que a mayor consumo, menor subsidio y por lo tanto mayor precio por kilowatt/hora

https://twitter.com/CFE\_Contigo/status/1257422775532257290

CFE no subirá a tarifa de alto consumo por pandemia

El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que permite que los usuarios domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F permanezcan en éstas sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos debido al resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. Este acuerdo tiene la finalidad de subsidiar a 39 millones de hogares atendidos por la CFE, con la finalidad de cuidar su economía en estas circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC). TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/como-presentar-una-queja-ante-profeco-por-alza-injustificada-de-precios/ Con información de CFE.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.