CFE prometió que ningún cliente será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo… Pero ¿qué es una tarifa Doméstica de Alto Consumo?, te lo explicamos Mediante su cuenta de Twitter, la Comisión Federal de Electricidad exhorta a la población a que cuide el subsidio otorgado por el Gobierno Federal. Sin embargo, reitera que ningún cliente será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo durante la actual emergencia sanitaria. La tarifa domestica de alto consumo no cuenta con ningún apoyo gubernamental, por lo que hay que pagar considerablemente más. Ésta se aplica cuando excedes las tarifas básicas e intermedias establecidas por la Comisión Federal de Electricidad. La CFE mide tu consumo en kilowatts/hora; una unidad de esta medida equivale a 1o focos de 100 watts cada uno, encendidos durante una hora. El gobierno otorga subsidios a localidades del país con temperaturas extremas, puesto que en estas regiones se contemplan los usos de calefacción, así como los sistemas de enfriamiento. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/a-pesar-de-suspension-de-labores-por-pandemia-el-sat-sigue-con-auditorias-a-empresas/
Estas son las tarifas de cobro de la CFE
|TARIFAS DOMÉSTICAS
|Clasificación
|Rango de consumo en KWh/mensual
|Rango de consumo en KWh/anual
|Tarifa 1
|250
|3000
|Tarifa 1A
|300
|3600
|Tarifa 1B
|400
|4800
|Tarifa 1C
|850
|10200
|Tarifa 1D
|1000
|12000
|Tarifa 1E
|2000
|24000
|Tarifa 1F
|2500
|30000
Con base en estas tarifas, la Comisión sugiere a la población monitorear y no exceder ese consumo para no perder el subsidio otorgado por el gobierno federal. Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera:
- A menor consumo, mayor subsidio y por consiguiente menor precio por kilowatt/hora
- Mientras que a mayor consumo, menor subsidio y por lo tanto mayor precio por kilowatt/hora
https://twitter.com/CFE\_Contigo/status/1257422775532257290
CFE no subirá a tarifa de alto consumo por pandemia
El pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que permite que los usuarios domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F permanezcan en éstas sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos debido al resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. Este acuerdo tiene la finalidad de subsidiar a 39 millones de hogares atendidos por la CFE, con la finalidad de cuidar su economía en estas circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC). TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/como-presentar-una-queja-ante-profeco-por-alza-injustificada-de-precios/ Con información de CFE.
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