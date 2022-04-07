Las multas del SAT van desde los 400 pesos y podrían alcanzar hasta los 2 millones de pesos, en caso de no cumplir con las obligaciones fiscales. Las multas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían alcanzar un monto de 2 millones de pesos en caso de no presentar un informe sobre los controladores de la empresa, de acuerdo con información de Reforma. Sergio Flores Robles, socio de Copper Wolf y ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (CCPG), comentó al medio que a partir de este año las personas morales, fideicomisos y partes contratantes o integrantes de cualquier figura jurídica están obligadas a tener como parte de su contabilidad la información de sus controladores o tomadores de decisiones y proporcionarla al fisco cuando lo requiera. "Una vez que lo pide tienes quince días para presentarlo y si justificas que no puedes dar esa información en ese lapso puedes tener una prórroga de 10 días. Pero si no la presentas o lo haces con inconsistencias, entonces serás acreedor a una multa" dijo en entrevista con el diario. Además, dijo que el SAT puede solicitar el informe de forma aleatoria a las empresas o aquellas en las que identifique que se está haciendo uso de recursos de procedencia ilícita. Asimismo, la información que deben contener estos documentos son: nombres y apellidos completos, alias, fecha de nacimiento, sexo, país de origen y nacionalidad, CURP o su equivalente, estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, datos de contacto como el correo electrónico y números telefónicos, entre otros.

Las multas del fisco

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el SAT está facultado para vigilar los gastos e ingresos de aquellos que está inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y sancionar a quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Estas son algunas multas que el SAT implementó este año: