Una propuesta de la Miscelánea Fiscal busca que las aportaciones voluntarias se tomen en cuenta dentro del límite a las deducciones personales. El 8 de septiembre el titular de la Secretaría de Hac...

Una propuesta de la Miscelánea Fiscal busca que las aportaciones voluntarias se tomen en cuenta dentro del límite a las deducciones personales. El 8 de septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2022 a la Cámara de Diputados. Una propuesta importante tiene que ver con las deducciones de personas físicas. Específicamente, se propone reducir las deducciones de las aportaciones voluntarias a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

¿En qué consiste el cambio?

Actualmente, las personas físicas pueden incluir deducciones personales en su declaración anual por conceptos como gastos médicos, funerarios, donativos, intereses de créditos hipotecarios y aportaciones voluntarias a fondos de retiro. Esta deducción está limitada a lo que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el 10% de los ingresos del contribuyente, sin que se tomen en cuenta los donativos y las aportaciones voluntarias. La propuesta plantea que tanto donativos como aportaciones voluntarias sí se tomen en cuenta dentro del límite para la deducción. Así, el monto deducible pasaría a ser lo que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA y el 15% de los ingresos del contribuyente. En entrevista con Reforma, la fiscalista Virginia Ríos explicó que la propuesta prácticamente eliminaría la mitad de la deducción permitida a las personas físicas. En entrevista con el mismo medio, Artemisa Montes, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, explicó que esta es una forma de aumentar la recaudación sin tener que aumentar o crear impuestos. Con información de IDC Online, El Mexicano y Reforma https://www.reforma.com/limitan-deduccion-de-aportaciones-a-las-afores/gr/ https://idconline.mx/fiscal-contable/2021/09/09/decalogo-la-propuesta-de-reforma-fiscal-2022 https://www.el-mexicano.com/nacional/reformas-fiscales-2022/2127297

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