La Ley Federal del Trabajo exige un contrato por escrito para cada persona trabajadora del hogar. Conozca los datos mínimos que debe contener, las prestaciones obligatorias y las buenas prácticas p...

La Ley Federal del Trabajo exige un contrato por escrito para cada persona trabajadora del hogar. Conozca los datos mínimos que debe contener, las prestaciones obligatorias y las buenas prácticas para documentar la relación laboral Desde 2022, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce a las personas trabajadoras del hogar como sujetas a todos los derechos laborales. Una de las piezas clave es el contrato por escrito, previsto en el artículo 331-Ter, que detalla la información mínima que debe formalizar la relación entre empleador y empleado.

¿Qué datos debe incluir el contrato?

Nº Dato indispensable Descripción 1 Identificación de las partes Nombre y apellidos de la persona empleadora y de la trabajadora del hogar. 2 Domicilio laboral Dirección donde se realizarán las labores. 3 Vigencia Fecha de inicio y, si aplica, duración del contrato. 4 Funciones Tipo de trabajo a realizar. 5 Salario Monto, método de cálculo y periodicidad de pago. 6 Jornada Horas de trabajo pactadas. 7 Descansos y vacaciones Días libres semanales y vacaciones anuales pagadas. 8 Alimentos y alojamiento Condiciones si se proporcionan en especie. 9 Terminación Reglas para concluir la relación laboral. 10 Herramientas de trabajo Útiles, equipo o uniforme suministrado por la persona empleadora.

Protecciones especiales

Está prohibido solicitar constancias de no gravidez para la contratación.

El despido de una trabajadora embarazada se presume discriminatorio.

Si se exige uniforme, el costo corre a cargo del empleador.

Las mismas reglas aplican para personas trabajadoras del hogar migrantes.

Prestaciones garantizadas por la ley

Prestación Comentario clave Vacaciones y prima vacacional Igual que cualquier otro trabajador; mínimo seis días tras el primer año. Días de descanso Al menos uno por cada seis de trabajo. Aguinaldo Pago anual equivalente a quince días de salario, proporcional si no se cumplió el año. Seguridad social Inscripción obligatoria en el IMSS bajo el régimen de personas trabajadoras del hogar. Otros beneficios Las partes pueden pactar prestaciones adicionales por escrito.

Buenas prácticas administrativas

El empleador debe conservar copias firmadas del contrato, recibos de pago, registros de días trabajados y cualquier documento relacionado. Contar con asesoría laboral facilita el cumplimiento y previene conflictos futuros.