La Ley Federal del Trabajo exige un contrato por escrito para cada persona trabajadora del hogar. Conozca los datos mínimos que debe contener, las prestaciones obligatorias y las buenas prácticas para documentar la relación laboral Desde 2022, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce a las personas trabajadoras del hogar como sujetas a todos los derechos laborales. Una de las piezas clave es el contrato por escrito, previsto en el artículo 331-Ter, que detalla la información mínima que debe formalizar la relación entre empleador y empleado.
¿Qué datos debe incluir el contrato?
|Nº
|Dato indispensable
|Descripción
|1
|Identificación de las partes
|Nombre y apellidos de la persona empleadora y de la trabajadora del hogar.
|2
|Domicilio laboral
|Dirección donde se realizarán las labores.
|3
|Vigencia
|Fecha de inicio y, si aplica, duración del contrato.
|4
|Funciones
|Tipo de trabajo a realizar.
|5
|Salario
|Monto, método de cálculo y periodicidad de pago.
|6
|Jornada
|Horas de trabajo pactadas.
|7
|Descansos y vacaciones
|Días libres semanales y vacaciones anuales pagadas.
|8
|Alimentos y alojamiento
|Condiciones si se proporcionan en especie.
|9
|Terminación
|Reglas para concluir la relación laboral.
|10
|Herramientas de trabajo
|Útiles, equipo o uniforme suministrado por la persona empleadora.
Protecciones especiales
- Está prohibido solicitar constancias de no gravidez para la contratación.
- El despido de una trabajadora embarazada se presume discriminatorio.
- Si se exige uniforme, el costo corre a cargo del empleador.
- Las mismas reglas aplican para personas trabajadoras del hogar migrantes.
Prestaciones garantizadas por la ley
|Prestación
|Comentario clave
|Vacaciones y prima vacacional
|Igual que cualquier otro trabajador; mínimo seis días tras el primer año.
|Días de descanso
|Al menos uno por cada seis de trabajo.
|Aguinaldo
|Pago anual equivalente a quince días de salario, proporcional si no se cumplió el año.
|Seguridad social
|Inscripción obligatoria en el IMSS bajo el régimen de personas trabajadoras del hogar.
|Otros beneficios
|Las partes pueden pactar prestaciones adicionales por escrito.
Buenas prácticas administrativas
El empleador debe conservar copias firmadas del contrato, recibos de pago, registros de días trabajados y cualquier documento relacionado. Contar con asesoría laboral facilita el cumplimiento y previene conflictos futuros.