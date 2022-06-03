La recaudación del Impuesto Sobre la Renta aumento 17.7% anual registró la mayor alza en los últimos siete años. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró una mayor fiscalización en el primer cuatrimestre del año, lo que permitió que la recaudación por Impuesto Sobre la Renta (ISR) creciera 17.7 por ciento anual, la mayor alza de los últimos siete años para un periodo similar. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que, en dicho lapso se obtuvieron 902 mil 401 millones de pesos por la recaudación del ISR, lo que ayudó a que los ingresos tributarios crecieran en 4.5 por ciento.

Mayor fiscalización

Como reportamos, la dependencia atribuyó el incremento en los ingresos por ISR a tres factores: la recepción de pagos definitivos de este impuesto correspondientes al año anterior, el buen desempeño del empleo y el fortalecimiento del marco tributario. De acuerdo con un estudio de México Evalúa, de enero a marzo el incremento de la recaudación tributaria ha sido impulsado por los actos de fiscalización promovidos por el fisco. Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, coincidió en que la fiscalización del SAT le ayudó a obtener más ingresos, aunque alertó que hay distintas estrategias que ha usado para devolver cada vez menos impuestos a los contribuyentes

Declaraciones fiscales aumentaron recaudación

Según reporta Reforma, uno de los factores que ayudó a crecer la recaudación del ISR fue que entre enero y abril pasados los montos por las declaraciones fiscales 2021 fueron mayores. Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, explicó al diario que lo anterior se debe a que en el año previo hubo un repunte importante en la actividad económica comparado con igual periodo de 2020 cuando cayó considerablemente. "Se venían haciendo sobre una base de 2020 deprimida que al hacer las cuentas del ejercicio 2021, en muchos casos dio una diferencia a pagar en el primer cuatrimestre de este año. Hubo mayor actividad y mayor ganancia", dijo en entrevista. Cabe resaltar que este año, de los 139 mil 934 millones de pesos que obtuvo el SAT por eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización durante enero-marzo, 50 mil 805 millones de pesos, es decir, 36.3% del total, corresponde a ingresos por fiscalización. Por su parte, Miguel Ángeles Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del CCPM, coincidió en que una mayor fiscalización es lo que más ha impulsado la recaudación del ISR.