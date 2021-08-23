Laura Bozzo podría reducir su pena si paga todo lo debido en una sola exhibición. La semana pasada un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de origen peruano Laura Bozzo. Además, la Fiscalía General de la República solicitó a la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) girar una ficha roja contra Bozzo; con esto, la conductora será buscada en 190 países. El pasado 11 de agosto el juez Daniel Ramírez Peña del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó a Bozzo que se entregara en el Penal Estatal de Santiaguito. La conductora contaba con una plazo de 48 horas; sin embargo, no se presentó. La conductora fue vinculada a prisión preventiva, por la defraudación fiscal por 13 millones de pesos. Bozzo es acusada de defraudación fiscal, ya que vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que garantizaba el pago de una deuda de más de 13 millones de pesos; al no acreditar su domicilio oficial se le dictó prisión preventiva, puesto que se consideró que podía fugarse. El 12 de agosto, Bozzo presentó un amparo ante un juez federal para suspender la orden de aprehensión. Según su defensa padece de enfisema pulmonar y es una persona de la tercera edad al tener 70 años, por lo que estar en prisión puede poner en riesgo su vida. Sin embargo, un juez federal decidió no otorgar el amparo de Bozzo contra la orden de aprehensión e internamiento voluntario a prisión. El juez turnó la demanda de amparo a un juzgado de Toluca.

De tres a nueve años

En entrevista con El Universal, el abogado Fernando Acevedo Espinosa explicó que Bozzo podría recibir una pena de entre tres y nueve años de cárcel. Sin embargo, Acevedo cree que la conductora podría conseguir un acuerdo económico. Como el valor de lo defraudado supera los dos millones 898 mil pesos establecidos en la ley, la pena es de tres a nueve años. No obstante, se también se establece que si el acusado paga en una sola exhibición, la pena se puede reducir al 50%. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/laura-bozzo-podria-pasar-hasta-nueve-anos-de-prision-por-delito-fiscal

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