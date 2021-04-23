Si estás buscando empleo, revisa el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos del SAT. El próximo 10 de agosto cerrará la convocatoria 2021 del Programa Formativo en Materia de Impuestos ...

Si estás buscando empleo, revisa el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos del SAT. El próximo 10 de agosto cerrará la convocatoria 2021 del Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El programa está destinado a personas con licenciatura terminada en las siguientes carreras:

Derecho,

Contaduría,

Economía,

Administración en Gestión Pública,

Administración y Finanzas,

Administración Pública y

Administración de Empresas.

Los interesados participarán en el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos; básicamente, se trata de un curso de entre nueve y 10 semanas. Quien lo acredite será candidato para trabajar en las Administraciones Generales del SAT.

Puestos que busca cubrir el SAT

Ejecutivo de cobranza: requerir el pago de créditos fiscales, realizar embargos, notificaciones y recuperación de crédito.

requerir el pago de créditos fiscales, realizar embargos, notificaciones y recuperación de crédito. Auditor de impuestos internos: verificar y promover el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales aduaneras de los contribuyentes.

verificar y promover el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales aduaneras de los contribuyentes. Analista de devoluciones y compensaciones: colaborar en la implementación del programa de devoluciones automáticas.

colaborar en la implementación del programa de devoluciones automáticas. Auditor fiscal: realizar y reportar las acciones fiscalizadoras mediante visitas domiciliarias, verificaciones, revisiones de gabinete, electrónicas y de dictámenes emitidos por contadores públicos.

realizar y reportar las acciones fiscalizadoras mediante visitas domiciliarias, verificaciones, revisiones de gabinete, electrónicas y de dictámenes emitidos por contadores públicos. Analista de fiscalización: verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes con visitas domiciliarias, así como atender solicitudes de devolución y avisos de compensación.

verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes con visitas domiciliarias, así como atender solicitudes de devolución y avisos de compensación. Asesor fiscal integral: asistir a los contribuyentes en la realización de trámites fiscales y brindar orientación en los trámites que demande el contribuyente.

asistir a los contribuyentes en la realización de trámites fiscales y brindar orientación en los trámites que demande el contribuyente. Abogado analista: elaborar contestaciones de reclamos, recursos de revocación, alegatos de amparo, cumplimentaciones de sentencias, solicitudes de prescripción, caducidad y demás promociones previstas en la legislación fiscal, penal y de amparo.

Proceso de reclutamiento

Recepción y revisión de documentos.

Evaluaciones psicométricas.

Evaluación de conocimientos técnicos.

Entrevista.

Después de ser aceptado, el aspirante deberá acreditar el Programa Formativo.

Requisitos

Acreditar la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos.

Estudios mínimos de licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Economía, Administración en Gestión Pública, Administración y Finanzas, Administración Pública y Administración de Empresas, con el 100% de créditos cubiertos.

Disponibilidad permanente para cambiar de residencia dentro de la República Mexicana.

Saber conducir automóvil y tener licencia para conducir vigente.

Para los varones, contar con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada.

No padecer alcoholismo, ni hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

Conocer y aceptar las bases, requisitos y procedimientos objeto de la presente convocatoria; dar su consentimiento para someterse a las evaluaciones que conforman el proceso de selección.

Aprobar las evaluaciones que determine el SAT, previstas en el proceso de selección.

Compromiso para cumplir las normas, así como la aceptación de las acciones que de ellas deriven por su contravención, las cuales serán determinadas y aplicadas por el SAT o por cualquier autoridad competente.

En caso de ser seleccionado, deberá contar con total disponibilidad de tiempo para realizar el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos en la Ciudad de México, en los términos que determine el SAT

Documentos

Presentar en archivo electrónico, en formato .pdf no mayor a 1 MB, y original para su cotejo, los siguientes documentos:

Comprobante oficial máximo de estudios (constancia de estudios, certificado, título o cédula).

Comprobante del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cartilla del Servicio Militar Nacional con Hoja de Liberación para varones con hasta 40 años cumplidos.

Curriculum vitae.

CURP del interesado.

Nombre y CURP de un familiar cercano para ser registrado como contacto en caso de emergencia.

Y en su caso:

Acta de matrimonio.

Acta de nacimiento de hijos.

Y en su caso:

Cuenta de correo electrónico.

e.firma vigente: archivos CER., KEY. y contraseña

Procedimiento

Los candidatos deben acudir al Centro de Recursos y Servicios del SAT de su localidad para integrar el expediente electrónico, a través de su e.firma.

El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas, los viernes de 8:30 a 14:30horas.

Los aspirantes que hayan acreditado las evaluaciones establecidas en la convocatoria podrán ingresar al Programa Formativo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y de plazas vacantes en el SAT.

Durante el Programa Formativo los participantes serán capacitados en el Ciclo Tributario con diversas especialidades.

Quien acredite el Programa Formativo podrá ser asignado a cualquiera de las unidades administrativas del SAT o podrán formar parte de la cartera de reemplazo.

Puedes leer la convocatoria completa en este enlace. Con información de Data Noticias https://datanoticias.com/2021/04/21/hay-trabajo-en-el-sat-ofrece-sueldos-de-14-mil-peso

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