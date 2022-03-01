La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de $21.11 pesos y esta semana se va a pagar menos del 99.10 por ciento del IEPS, dijo el titular de la Profeco.

La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de $21.11 pesos y esta semana se va a pagar menos del 99.10 por ciento del IEPS, dijo el titular de la Profeco.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer ayer los estímulos fiscales para las gasolinas. En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO), Sheffield Padilla, señaló que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de $21.11 pesos y esta semana solamente se va a pagar 0.9 del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es decir menos del 99.10 por ciento. “Esto se debe a que la mezcla mexicana de petróleo, con corte al 24 de febrero, se encontraba en 90.52 dólares por barril”, explicó.

Estímulo fiscal para gasolinas y diésel

El funcionario también indicó que para el caso de la gasolina premium, promedió en $23.10 pesos por litro y para esta semana los usuarios pagarán menos 77.46 por ciento. En tanto, el diésel que se promedió en su venta en $22.25 pesos la semana pasada, tendrá un incentivo del 78.64 al IEPS para ésta semana.

Precios de expendio al público de gasolinas y diésel

Por otra parte, informó que al considerar los índices de ganancia más altos, por marca y por región, en gasolina regular el precio más alto fue de $22.99 pesos por litro, con un margen de ganancia de $2.65 pesos. Esto se registró en Servicio Sujuxi, de franquicia Shell, en Moloacán, Veracruz. “Afortunadamente en esta semana que pasó aun las más altas el margen no es tan exagerado, recuerden que hemos visto unos con márgenes casi de cinco pesos, aquí el margen más alto fue de $2.65 pesos, comparado con $0.15 centavos de margen de franquicia Pemex en Kanasín, Yucatán, con un precio al público de $20.25 pesos por litro”, agregó. Asimismo, en gasolina premium el margen más alto fue de $24.99 pesos por litro, con un margen de $3.65 pesos, es de Oxxo Gas en Juárez, Nuevo León. Por el contrario, el precio al público más económico fue de $21.50 pesos, con margen de $0.17 centavos lo tuvo Novogas Tollocan, franquicia Pemex, en Veracruz, Veracruz. En diésel, se registró el precio más alto de $22.68 pesos por litro, con un margen de $3.03 pesos, en la gasolinera Petro 7, en Gómez Palacio, Durango. En cambio, Max Gas, en Ramos Arizpe, Coahuila, tuvo el precio más bajo de $20.99 pesos por litro, con un margen de $0.15 pesos. Puedes ver la versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí / Fecha de publicación: 28 de febrero de 2022.