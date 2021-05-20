El objetivo del manual es informar y actualizar a los trabajadores del país sobre el derecho a recibir un correcto reparto de utilidades o PTU. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recien...

El objetivo del manual es informar y actualizar a los trabajadores del país sobre el derecho a recibir un correcto reparto de utilidades o PTU. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un Manual laboral y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 2021. El objetivo del manual es informar y actualizar a los trabajadores del país sobre el derecho a recibir un correcto reparto de utilidades o PTU. En el manual se abordan aspectos laborales que se desprenden de los diversos ordenamientos en materia de reparto de utilidades, y ejemplos descriptivos para facilitar su comprensión. Además, se especifican las instancias a las que pueden recurrir los trabajadores para recibir asesoría técnica y realizar las gestiones correspondientes. De acuerdo con el manual, el reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores y lo deben de exigir. Los patrones están obligados a pagar el reparto de utilidades en las siguientes fechas:

Del 1 de abril al 30 de mayo si son personas morales.

Del 1 de mayo al 29 de junio si son personas físicas.

Las personas que trabajan o trabajaron para una empresa y no reciban utilidades, pueden denunciarla a través del siguiente correo electrónico: [email protected], o pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet), para asesorarse.

Temas que se abordan en el manual

Los temas que se abordan en el manual laboral y fiscal para el reparto de utilidades, son los siguientes:

Principios generales. Plazos establecidos para el pago de utilidades. Integración, funcionamiento y facultades de la comisión mixta de participación de utilidades. Procedimiento para formular el proyecto de reparto de utilidades. Procedimiento para presentar el escrito de objeciones. Resoluciones emitidas por las autoridades fiscales. Aspectos importantes de la declaración del ejercicio. Renglones o partidas de la declaración del ejercicio. Cálculo del impuesto aplicable a la participación de utilidades. Competencia y funciones de las autoridades fiscales y laborales para conocer de la participación de utilidades. Medio de defensa en contra de resoluciones dictadas por las autoridades fiscales del servicio de administración tributaria en materia de participación de las utilidades a favor de los trabajadores. Comisión intersecretarial para la participación de las utilidades a los trabajadores.

Puedes ver el manual laboral y fiscal para el reparto de utilidades que publicó el SAT aquí.

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