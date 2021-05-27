Algunos especialistas creen que el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas podría atentar contra la libertad laboral.

Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. También se puso en operación la plataforma para el registro de las empresas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para registrarte solamente necesitas la e.firma asignada a la persona moral o, en caso de estar registrado como persona física, la e.firma personal. Hay que recordar que deberán registrarse en el padrón todas las personas físicas o morales que presten servicios o ejecuten obras especializadas que para la realización de estas obras o servicios especializados pongan trabajadores propios a disposición del contratante. Aquí puedes leer más sobre los procedimientos y requisitos para el registro.

Padrón afecta libertad laboral

De acuerdo con algunos especialistas, el padrón de la STPS podría afectar la libertad laboral y los datos de quienes se registren. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Álvaro Mendoza explicó las diferentes maneras en que el padrón podría tener efectos negativos. Por un lado, atenta contra la libertad de trabajo, ya que si una empresa no se registra, no podrá trabajar. Por el otro lado, el padrón atenta contra la privacidad de las empresas por toda la información que requiere el registro. De acuerdo con Mendoza, existe la posibilidad de que se dé mal uso a la información o que no se proteja.

La información que se necesita

De acuerdo con la página de la plataforma, esta es la información que se necesita para hacer el registro:

Para comenzar, se deberá complementar los datos generales de la empresa, datos del representante legal, así como datos de contacto. El sistema hará una consulta en tiempo real para verificar si la persona física o moral está en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ante el IMSS, el SAT y el Infonavit. Si durante la verificación de información se recibiera un reporte negativo por todas o algunas de las instituciones mencionadas, se dará por terminado el trámite. Sólo hasta solventarse su situación podrá realizar una nueva solicitud de registro. El sistema le solicitará datos del acta constitutiva y del notario o corredor público. Se pedirá la transcripción del objeto social de la persona física o moral y suba escaneada la o las páginas del acta constitutiva resaltando el objeto social, y las actividades que desee registrar. Deberá capturar la o las actividades preponderantes que desea registrar, escribiéndolas tal y como aparecen en su objeto social y seleccionar una actividad del catálogo que sea equivalente a cada una de las actividades solicitadas. Por cada actividad registrada deberá responder un breve cuestionario. Se solicitará que indique el o los registros patronales asociados a la prestación de servicios u obras especializadas, señalar la clasificación de la empresa ante el IMSS, indicar el número de empleados en el registro y subir el archivo del registro patronal. Corroborar la dirección fiscal y geolocalización de la misma, así como añadir domicilios adicionales, en caso de existir. Cargar la documentación solicitada, como es: acta constitutiva, identificación oficial y el o los comprobantes de domicilio de las direcciones añadidas. Para finalizar, deberá revisar que la información capturada sea correcta, en caso de encontrar un error deberá volver y solventarlo.

Estas preocupaciones podrían unirse a los amparos que algunas empresas ya están presentado contra la reforma a la subcontratación.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/cuestionan-legalidad-de-padron-de-stps/gr/

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