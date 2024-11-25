El Congreso debate reformas clave en 2024: aumento del aguinaldo de 15 a 30 días y reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con implementación gradual prevista para 2025.

El Congreso debate reformas clave en 2024: aumento del aguinaldo de 15 a 30 días y reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con implementación gradual prevista para 2025.

Dentro de los compromisos adquiridos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra la aprobación de las reformas al aguinaldo digno y la reducción de la jornada laboral.

Reforma que propone aumentar el aguinaldo

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en cuanto a la reforma que propone aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días, esta fue presentada al Congreso de la Unión en 2024.

Pero el vicepresidente de Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, indicó que dicha reforma ha sido objeto de debate debido a la posibilidad de implementarse de forma progresiva, comenzando en el sector público y extendiéndose posteriormente al sector privado.

En la conferencia de prensa de noviembre del IMCP, el especialista explicó que la propuesta sigue siendo un tema complejo, ya que involucra tanto la viabilidad económica como los mecanismos para su ejecución. En este sentido, se espera que continúen los esfuerzos para ajustar los detalles de la reforma, tanto en cuanto a su implementación gradual como a su sostenibilidad fiscal.

Además, señaló que equilibrar los intereses de los trabajadores y empleadores será clave en las próximas negociaciones. Por este motivo, la iniciativa aún no ha sido aprobada ni ratificada por el Senado, aunque se espera que su aprobación final se dé en 2025.

Reforma para la reducción de la jornada laboral

Por otro lado, Silva Briceño dijo que la reforma para la reducción de la jornada laboral, que propone disminuir de 48 a 40 horas semanales el tiempo de trabajo, también ha generado un amplio debate sobre las implicaciones económicas de su implementación inmediata.

Debido a estos desafíos, la reforma contemplaría un régimen de transición gradual y la puesta en marcha de un programa piloto para evaluar el tiempo de implementación necesario.

El integrante del IMCP considera que a pesar de las discusiones sobre sus posibles efectos económicos, la propuesta se considera un avance significativo en los derechos laborales, con un enfoque en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Se prevé que la reforma comience a aplicarse de manera gradual a partir de 2025.