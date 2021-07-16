Promoción en Facebook: ¿realidad o utopía? Durante los últimos dos años, titulares aterradores "FВ ha muerto", "Las páginas comerciales en Facebook no funcionan" han estado circulando en Internet durante los últimos dos años. ¿Es así? Y si es así, ¿a dónde debería ir el pobre de relaciones públicas? De hecho, el número de fans de Facebook ha disminuido. Esta tendencia es especialmente notable entre los adolescentes. Como resultado, el alcance orgánico de las publicaciones de las páginas comerciales se redujo. Hoy en día, para transmitir información a sus propios suscriptores, debe pagar por cada publicación. Pero el pánico es prematuro. Puede crear una estrategia SMM competente y promocionarla con éxito en Facebook. ¿Cómo? A continuación, se ofrecen algunas pautas. Investigue a su audiencia objetivo Facebook aún es la red social más grande, así que la posibilidad de comprar aquí aún es la mejor. Juegue con base en las reglas de Facebook Para la promoción efectiva, utilice herramientas que mejor trabajan en esta red en particular: Sus propios videos en vez de enlaces para competir con YouTube; Contenido informativo de calidad; Uso de Facebook Ads. No ponga todos los huevos en una canasta Un dicho estadounidense popular que también es cierto para el SMM. Llegar a una amplia gama de consumidores solo es posible si las páginas se mantienen en varias plataformas, donde sea que pueda encontrar su público objetivo o su público objetivo potencial. Este servicio le ayudará a mantener cuentas en varias redes sociales a la vez: POSTOPLAN. Una plataforma automatizada inteligente que lo ayudará a crear, planificar la ubicación y promover contenido sin perder tiempo e inversión en publicidad. Sus publicaciones aparecerán en el feed sin su participación. Simplemente establezca un calendario de publicación y obtenga más alcance sin pasar horas en su teléfono.

Instagram como una poderosa herramienta de relaciones públicas

Instagram ha dejado de ser una red de contenido puramente visual. El número de cuentas comerciales está creciendo y esta tendencia es comprensible. Instagram ayuda a aumentar el conocimiento de la marca, construir una audiencia leal, estar en contacto constante con ella a través de historias, transmisiones en vivo, encuestas, etc. Pero para que el SMM en Instagram dé sus frutos, se deben tener en cuenta varias cosas.

No solo fotos

Durante mucho tiempo, las fotos hermosas y de alta calidad han sido una característica de Instagram. Pero todo está cambiando. Las estadísticas son implacables: los videos de Instagram obtienen un 21% más de participación que cualquier otro tipo de contenido. Segundo lugar: para fotos en el carrusel.

7 días a la semana

Aléjese de la tendencia de darse a sí mismo y a sus suscriptores el fin de semana. Aunque más del 70% del contenido de Instagram se publica entre semana, las publicaciones recibirán hasta una cuarta parte más de alcance los fines de semana. Todo es lógico: las personas que no están enfocadas al trabajo tienen más tiempo y ganas de usar las redes sociales.

El lado negativo

Esto es psicología humana: siempre estamos interesados ​​en ver "detrás de escena" del proceso. Las imágenes hermosas son, por supuesto, buenas. Pero es de más interés de los usuarios cómo se crearon estas imágenes. No dude en familiarizar a su audiencia con la vida interior de la empresa y sus empleados. De esta forma, genera confianza en la marca y se acerca a su público objetivo.

Trabajando con influencers

A pesar de que la confianza en los bloggers e influencers de Instagram se ha reducido en más del 50%, la era de los influencers aún no ha terminado. Los expertos simplemente recomiendan apostar por microinfluencers con una audiencia de 1000 a 5000 suscriptores. Sus publicaciones tienden a ser menos comerciales y más creíbles entre los usuarios.