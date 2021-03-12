La jefa del SAT relató que en una ocasión una empresa de telecomunicaciones cortó la fibra óptica de otra empresa, lo que causó problemas en el servicio de la autoridad fiscal. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, relató que en una ocasión, durante una "guerra de corporaciones" de telecomunicaciones, una empresa cortó la fibra óptica de otra, lo que desencadenó intermitencias muy importantes en los servicios del fisco. "Nosotros nos enfrentamos continuamente a cosas que la ciudadanía normal no ve. Les voy a contar un par de anécdotas recientes, de este año. Por ejemplo, hay guerra corporativa entre privados. Entonces entre privados se están agrediendo empresas de telecomunicaciones. No sé quién, pero alguna rompió la fibra de otra de las empresas de telecomunicaciones y se cayó el servicio de internet para privados, para públicos, para todos. Todo mundo en algunas zonas nos quedamos sin servicio" En el marco de la "Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales", que se llevó a cabo con la presencia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la funcionaria explicó que esta situación generó afectaciones muy importantes en el servicio. Puso como ejemplo las aduanas, en las que se pueden generar colas de 10 kilómetros cada hora si se suspende el servicio. "A la hora que no tenemos internet se nos caen todos los servicios, y nosotros tenemos que dar atención al contribuyente, tenemos que tener la operación de las aduanas. Y las aduanas en una hora se juntan 10 kilómetros de fila si no hay servicio. O sea, es una presión impresionante, y nosotros tenemos que resolver en minutos y en horas encontrar otra salida, porque eso nadie lo tiene previsto y tampoco podemos salir mientras se detecta cuál es el problema y mientras se resuelve no podemos salir a poner excusas ante la población". En este contexto, Buenrostro resaltó la fortaleza del área de tecnología del SAT que, dice, es la más grande de América Latina, incluyendo tanto al sector gubernamental como el privado. "La gente se pasa sin dormir, sin comer y tenemos grupos que trabajan como SWAT, a todas horas, para que la gente no sienta esa falla. [...] El área de tecnologías del SAT es el área de tecnologías más grandes de América Latina, incluido el sector público, el sector privado y cualquier gobierno. O sea, no hay nada más grande en toda América Latina. Comparable, si acaso, queda un poquito por abajo, yo creo, América Móvil".

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