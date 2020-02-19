Esta semana, el SAT ha reclamado pagos por miles de millones de pesos a Alsea, Walmex y América Movil. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado ocupado esta semana. Desde el viernes...

Esta semana, el SAT ha reclamado pagos por miles de millones de pesos a Alsea, Walmex y América Movil. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado ocupado esta semana. Desde el viernes pasado, la autoridad fiscal ha emitido varios oficios de liquidación contra varias empresas por impuestos vencidos, multas y recargos. Las cantidades reclamadas por el SAT llegan a los miles de millones de pesos en varios casos. Con estas medidas, Raquel Buenrostro planea conseguir uno de sus objetivos: lograr la meta de recaudación para 2020 sin aplicar una reforma fiscal.

Alsea

La mañana del lunes la empresa Alsea encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sus acciones experimentaron una caída del 5,75%, pasando de 45.89 pesos a 43.25 pesos. Los títulos de la empresa tuvieron esa caída debido a que el SAT le exigió el pago de impuestos por 3 mil 881 millones de pesos (incluyendo actualizaciones, recargos y multas) por la compra de la cadena restaurantera Vips que adquirió en 2014. La empresa informó que está evaluando la respuesta al reclamo de los impuestos.

América Móvil

Ayer, Raquel Buenrostro, jefa del SAT anunció el cobro de 8 mil millones de pesos a una empresa de telecomunicaciones. Al parecer, el SAT invitó a esta empresa líder en telecomunicaciones en Latinoamérica a que proporcionara información sobre los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 para revisar sus pagos de ISR. Así, la empresa del rubro de grandes contribuyentes aceptó pagar los 8,290 millones de pesos por ISR en esos años. Ayer, América Móvil de Carlos Slim indicó en un comunicado que el pago de 8 mil millones por ISR fue enterado al SAT en enero de 2020.

Walmart

Hoy, se dio a conocer que el SAT reclamó a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) el pago de 10 mil millones de pesos por la venta de Vips a Alsea. De nuevo, la empresa dijo tener la evidencia suficiente para demostrar la validez de la operación. Actualmente, Walmex está evaluando sus opciones para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o judicial. Walmart ya presentó un un recurso de revocación. La cantidad reclamada de 10 mil 559 millones de pesos representa el 14.9% del flujo de efectivo antes de pago de impuestos y depreciación de 2019 de la empresa. De acuerdo con especialistas, Walmart tiene la información necesaria para demostrar que cumplió con sus obligaciones. Con información de El Financiero.

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