El problema se presenta en los Complementos de Pago de los CFDI que están en moneda extranjera Los contribuyentes deben cumplir con un requisito de validación de redondeo de cantidades, para poder emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) factura electrónica. Pero de acuerdo con la consultora Fiscalia, algunos contribuyentes se topan con el problema práctico de que las sumas de cantidades no siempre coinciden con los totales por diferencias de redondeo de decimales. El artículo indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió la longitud del campo EquivalenciaDR, para permitir el registro de hasta 10 decimales, así como la modificación en el procedimiento para validar el atributo Monto. Por eso, la autoridad fiscal aumentó de 6 a 10 decimales. Esto se debe a la necesidad que presentaban empresas con operaciones de alto valor numérico. Pero en su artículo, Fiscalia señala que el problema persiste y que no parecer ser un tema que se resuelva simplemente aumentando decimales. Es un problema matemático sobre el cual el SAT debería hacer concesiones y flexibilizar de manera razonable los procedimientos. El problema se presenta en los Complementos de Pago de los CFDI que están en moneda extranjera y, generalmente, contienen varios conceptos de pago, de manera que al sumar los “importes pagados” (ImpPagado) ya convertido a la equivalencia en moneda nacional, el total que se redondea a dos decimales ya no concuerda con el total del importe pagado.

Con información de Fiscalia.