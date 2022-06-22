Los contribuyentes son notificados mediante buzón tributario y correo electrónico antes de ser reportados al Buró de Crédito. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó en un 69 por ciento el número de personas físicas reportadas al Buró de Crédito. Las cifras del SAT entregadas por medio de la Ley de Transparencia muestran que el número de personas físicas reportadas a esta institución de historial crediticio pasó de 328 mil 847 en promedio mensual en 2018 a 555 mil 34 contribuyentes en 2022. Los adeudos al SAT de las personas físicas pasaron de 101 mil 676 millones de pesos en promedio en 2018 a 169 mil 904 millones de pesos en el presente año, un 67 por ciento más. Respecto a las empresas, el promedio mensual bajó de 119 mil 493 personas morales reportadas en 2018 a 91 mil 29 negocios en 2022. Sin embargo, los adeudos crecieron de 436 mil 52 millones de pesos a 734 mil 138 millones en el mismo periodo.

¿El SAT puede reportarme al Buró de Crédito?

Guillermo Mendieta Cruz, especialista del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo en entrevista con El Contribuyente que el fisco puede boletinar a un contribuyente ante el Buró de Crédito cuando éste tenga un adeudo sin pagar. El fisco clasifica los créditos fiscales de dos maneras: como exigibles y firmes. Los primeros refieren al incumplimiento de responsabilidades por las que el SAT notifica al contribuyente para que se ponga al corriente con sus obligaciones fiscales. Tras la llegada de la notificación puede impugnarse el crédito. Si no se paga ni se impugna, el crédito pasa a ser firme y puede ser reportado ante el Buró de Crédito. Edilberto Castro, especialista en impuestos, dijo a El Financiero que el SAT puede llegar a congelar cuentas bancarias de los contribuyentes y esto lo refleja en su reporte al Buró de Crédito. “Esto puede tener consecuencias, ya que de entrada la persona no tiene acceso a sus propias cuentas y tampoco tiene posibilidad de tener nuevos créditos” destacó. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la autoridad fiscal envía comunicados a los contribuyentes, mediante buzón tributario y correo electrónico, antes de ser reportados al Buró de Crédito.