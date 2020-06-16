Te decimos cómo actualizar la información de socios o accionistas de tu empresa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó ayer a las personas morales que el 30 de junio es el último d...

Te decimos cómo actualizar la información de socios o accionistas de tu empresa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó ayer a las personas morales que el 30 de junio es el último día para actualizar la información de sus socios o accionistas en el RFC. https://twitter.com/SATMX/status/1272680545726709762 El documento dice que el 30 de junio es el último día para que las personas morales presenten el aviso sobre la información de los accionistas en el RFC. Lo bueno es que este trámite se puede hacer a través del Portal del SAT, por lo que no es necesario acudir en persona a las oficinas.

¿Dónde se presenta esta información?

De acuerdo con la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal, esta información debe actualizarse con un aviso a través de un caso de aclaración en este enlace: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente. En cuanto a la información que se debe actualizar, el Código Fiscal de la Federación dice que las personas morales deben dar a conocer a la autoridad fiscal el nombre y el RFC de socios y accionistas cada vez que se realice una modificación.

¿Qué se necesita?

En primer lugar, los socios deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Para esto, solamente se necesita el CURP actualizado. El CURP se puede tramitar en este enlace: https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp.

Si los accionistas quieren actualizar sus obligaciones, pueden hacerlo a través de un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Para esto, deben contar con su contraseña y realizar el trámite en la página SAT ID.

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